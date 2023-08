Rai, l’intrattenimento day time non va in vacanza nella settimana di Ferragosto

Anche durante la settimana di Ferragosto, l’Intrattenimento Day Time Rai non si ferma mai, portando emozioni e spettacolo direttamente nelle case degli italiani. Scopri la ricca programmazione su Rai 1, Rai 2 e Rai Premium che ti terrà compagnia durante tutta la giornata.

Inizia la Giornata con “Uno Mattina Estate” su Rai 1: Alle 9 del mattino, metti in pausa la tua routine estiva e immergiti in “Uno Mattina Estate” su Rai 1. Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo saranno i tuoi affiatati compagni di mattina, offrendoti informazioni e intrattenimento di qualità.

Viaggio su Quattro Ruote con “Camper in viaggio” su Rai 1: Per gli amanti dei viaggi e dell’avventura, c’è “Camper in viaggio” alle 12 su Rai 1. Affiancati da Tinto e Roberta Morise, con la partecipazione speciale di Umberto Broccoli, esplorerai luoghi unici e affascinanti.

Emozioni e Avventure con “Camper” e “Estate in diretta” su Rai 1: Alle 12.25, non perdere “Camper” con Marcello Masi e i suoi inviati, pronti a regalarti storie coinvolgenti. Alle 17.10, la coppia dinamica Nunzia de Girolamo e Gianluca Semprini ti terrà compagnia con “Estate in diretta”, portando la freschezza dell’estate direttamente nelle tue giornate.

Intrattenimento Serale e Weekend su Rai 1: La sera, alle 18.45, Marco Liorni sarà il tuo compagno con “Reazione a Catena“, l’appuntamento quotidiano che non si ferma neanche nel weekend. E non dimenticare il relax del sabato pomeriggio con “Linea Blu” alle 14.00, un viaggio marino in compagnia di Donatella Bianchi, Fabio Gallo e Valentina Bisti. La domenica, alle 9.40, Beppe Convertini ti stupirà con “Azzurro – Storie di Mare”.

Esplora l’Italia con “Linea Verde Estate” su Rai 1 e “Felicità 2023” su Rai 2: Angela Rafanelli e Peppone Calabrese ti terranno incollato allo schermo con “Linea Verde Estate”, un appuntamento domenicale alle 12.20. Su Rai 2, invece, Pascal Vicedomini ti aspetta il sabato alle 12.00 con “Felicità 2023 – la stagione dell’amicizia e del rispetto”, uno show familiare dedicato al mondo dello spettacolo, del costume e dell’ambiente.

Scopri “Road to Meraviglie” su Rai Premium: Se ami la cultura e le tradizioni, non perdere “Road to Meraviglie” su Rai Premium la domenica alle 14.10. Condotto da Stefano Bini, ti porterà in un affascinante viaggio attraverso luoghi intrisi di storia e significato.

Non lasciarti sfuggire le incredibili proposte dell’Intrattenimento Estivo Rai. Riempi le tue giornate con spettacolo, cultura e divertimento!