Yoga Radio Bruno Estate arriva su La5 con Alessia Ventura ed Enzo Ferrari

Da mercoledì 9 agosto, La5 presenta un evento musicale unico che non potete perdere: il Festival “Yoga Radio Bruno Estate”. Organizzato da Radio Bruno, il festival porterà la musica live in quattro spettacolari serate in diverse località emiliano-romagnole: Ferrara, Piacenza, Carpi e Forlì.

Serata 1: Ferrara – Una Lineup Eccezionale di Artisti

La tappa inaugurale a Ferrara sarà indimenticabile, con un’incredibile lineup di talentuosi artisti pronti a incantare il pubblico. Tra i protagonisti della serata ci saranno Francesco Renga, Nek, Mr. Rain, Sangiovanni, Achille Lauro, Rose Villain, Tananai, Gaia, Alfa, Angelina Mango, Tiromancino, Enula, Aaron, Benji e Finley, Matteo Romano, Luigi Strangis, Aiello e Beatrice Quinta.

Serata 2: Piacenza – Esibizioni Esplosive e Coinvolgenti

La seconda tappa a Piacenza promette di essere straordinaria, con esibizioni esplosive e coinvolgenti. Sul palco si esibiranno i Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Ana Mena, Fred de Palma, LP, Baby K, Clara, Rosa Chemical, Wax, Leo Gassmann, Wayne, Alvaro De Luna, Tommy Dali e NDG.

Serata 3: Carpi – Un Mix Eclettico di Stili Musicali

La terza serata a Carpi ci regalerà un mix eclettico di stili musicali, abbracciando diverse sfumature e emozioni. Gli artisti in scena includeranno Annalisa, Colapesce e Di Martino, Elettra Lamborghini, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Rosa Chemical, Alfa, Sophie and The Giants, Aka 7even, Cristina D’Avena, Francesca Michielin, gIANMARIA, Gemelli Diversi, Federico Rossi e Zero Assoluto.

Serata 4: Forlì – Chiusura in Bellezza con Grandi Nomi

La quarta e ultima tappa a Forlì sarà una chiusura in bellezza con la partecipazione di grandi nomi della musica italiana. Tra gli artisti attesi ci saranno Emma, Tony Effe, Boomdabash, Paola e Chiara, Elettra Lamborghini, Levante, Diodato, Ariete, Angelina Mango, Shade e Federica Carta, Mara Sattei, Benji e Finley, LDA e Sethu.

Conduttori e Backstage – Una Squadra Incredibile

Il festival sarà presentato dalla talentuosa Alessia Ventura e dal carismatico Enzo Ferrari. Nel backstage, a occuparsi di interviste ed emozioni dietro le quinte, ci saranno Giorgia Passuello e Camilla Carnevali.

Questo straordinario evento musicale, “Yoga Radio Bruno Estate”, promette di essere una celebrazione indimenticabile della musica italiana. Non perdete l’occasione di partecipare a queste serate magiche e coinvolgenti, in cui alcuni dei migliori artisti della scena musicale italiana si esibiranno dal vivo per voi. Segnatevi queste date in agenda e preparatevi per vivere un’esperienza unica e indimenticabile!