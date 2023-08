Quanto costa il mantenimento di un’automobile in Italia? Tutte le spese che bisogna prevedere quando si compra una nuova auto

Un’automobile è un bene a cui ormai non possiamo quasi più fare a meno: si stima infatti che in Italia siano 39 milioni i veicoli immatricolati, quasi uno per ogni persona in età consona all’ottenimento della patente di guida.

L’auto ha anche dei costi che devono essere sostenuti periodicamente, oltre al suo valore d’acquisto che deve essere pagato, che gravano sul suo possessore. Spesso non si presta molta attenzione a quanto denaro si spenda nel mantenimento della propria automobile e per questo motivo nelle prossime righe analizzeremo nello specifico la questione, vedendo tutti i costi associati al nostro veicolo.

I costi fissi e i costi variabili

Iniziamo dicendo che i costi che osserveremo insieme si dividono in due categorie principali. Troviamo quelli fissi, cioè i costi che bisogna sostenere obbligatoriamente per evitare di incorrere in sanzioni, e quelli variabili, che sono subordinati all’utilizzo del mezzo da parte del guidatore.

I costi fissi riguardano l’assicurazione, il bollo, la revisione e la manutenzione ordinaria, mentre tra i variabili rientrano il consumo di carburante, il parcheggio o il deposito e il consumo dei pneumatici.

Quanto si spende annualmente per l’assicurazione

Come ben saprete, è obbligatorio assicurare la propria auto se viene utilizzata in strada, come riferito anche nel testo ufficiale del Codice della Strada che potrete consultare in questa pagina.

In media in Italia si spendono circa 500 € all’anno per la sola assicurazione RC auto, anche se i premi richiesti dalle compagnie possono variare notevolmente in base a molti fattori, in particolar modo riguardo la residenza dell’assicurato, il tipo di veicolo, la sua alimentazione e la classe di merito.

Se desiderate avere una stima più precisa del costo che dovrete affrontare vi consigliamo anche di visitare la pagina dedicata al preventivo rca auto sul sito unipolsai.it, dove avrete modo in pochi minuti di richiedere una quotazione per sapere quanto vi costerà assicurare la vostra automobile.

Il bollo auto

Altra spesa obbligatoria da sostenere è quella relativa al bollo auto. Sono esenti alcune tipologie di veicoli, come le auto elettriche, quelle ibride, le automobili d’epoca e quelle che appartengono ai disabili, mentre se in tutti gli altri casi è obbligatorio il pagamento annuale di questa tassa.

Il costo è di circa 2,70 € per ogni kW, ma dipende anche dalla data di immatricolazione dell’auto. Se desiderate sapere quanto dovrete pagare nel vostro caso specifico, vi suggeriamo anche di leggere questo articolo dove troverete anche una comodissima tabella per il calcolo del bollo auto.

In media si spendono circa 130 € per le utilitarie, mentre la somma può salire fino a 400 € nel caso di automobili con molti kW in regioni dove la tassa è maggiormente onerosa.

La revisione

Troviamo poi la revisione del veicolo, che deve essere effettuata ogni 4 anni a partire dalla data di acquisto della macchina. Il suo costo è di circa 80 € al momento e dobbiamo segnalare che anche in questo caso non è una spesa accessoria.

Se verrete sorpresi senza revisione del mezzo vi troverete a pagare circa 180 € di multa con la sospensione del libretto di circolazione fino a quando non la effettuerete.

La manutenzione ordinaria

Passiamo poi alle spese accessorie che riguardano la manutenzione del mezzo. Normalmente dovrebbe essere fatto un tagliando ogni 15.000 o 20.000 chilometri a seconda dell’alimentazione dell’auto e di quanto prescritto dalla casa produttrice.

Il costo è variabile sulla base degli interventi che vengono effettuati, come ad esempio il cambio dei filtri o i vari rabbocchi, ma ultimamente moltissimi concessionari inseriscono una serie di tagliandi gratuiti inclusi nel finanziamento per l’acquisto della macchina.

Il carburante, il consumo delle gomme e il deposito del veicolo

Si arriva poi a tutte quelle spese che devono essere sostenute sulla base di quanto si utilizza il veicolo.

Il costo di diesel, benzina e gpl in questi ultimi 2 mesi è tornato a crescere notevolmente e per questo motivo diventa sempre più conveniente l’acquisto di auto ibride o elettriche, anche se il risparmio nel corso del tempo è compensato da un investimento iniziale maggiore.

Mediamente un italiano che percorre circa 15.000 chilometri all’anno deve sostenere una spesa che si aggira intorno ai mille euro, anche se l’importo può variare sulla base del tipo di alimentazione.

Lo stesso discorso vale per l’acquisto dei penumatici: hanno una durata media di circa 4 anni, anche se è comunque soggetta al numero di chilometri percorsi e alla loro tipologia. Alcuni scelgono di effettuare il cambio stagionale tra gomme estive e invernali, altri optano per delle comode 4 stagioni, anche se la scelta è sempre subordinata alla località dove guidate più spesso.

Infine c’è il costo del parcheggio: se desiderate affittare un box auto, il prezzo medio richiesto varia tra i 60 € e i 200 € a seconda della città.

Come avete visto, sommando tutte le varie voci al costo dell’eventuale finanziamento per l’acquisto del veicolo, notiamo che avere un’auto oggi è una spesa non certo trascurabile e deve essere ben ponderata sulla base del reale utilizzo del mezzo.