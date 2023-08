Psg, via Neymar e Mbappé: ultime news calciomercato

(Adnkronos) – Rivoluzione nel Psg secondo le ultime news del calciomercato. L’attaccante brasiliano Neymar, il centrocampista italiano Marco Verratti, l’attaccante francese Hugo Ekitiké e l’ex terzino sinistro del Bayern Juan Bernat non avrebbero futuro con i campioni del campionato di calcio francese, secondo L’Équipe. La notizia arriva dopo il no incassato da parte di Kylian Mbappé.

Neymar si è trasferito dal Barcellona al Psg nel 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro e il suo contratto a Parigi, da 30 milioni all’anno, è valido fino al 2027. Il padre di Neymar aveva smentito una possibile partenza del figlio. “Non posso confermare alcuna notizia che non esista”, ha detto Neymar da Silva Santos al sito sportivo brasiliano Premier League Brasil. Ma in precedenza, L’Équipe aveva riferito che il 31enne attaccante aveva già indirizzato una richiesta di trasferimento al top club francese. Il padre di Neymar ha descritto il rapporto come “notizie false”.

I parigini continuano a occuparsi delle trattative di trasferimento sulla superstar Kylian Mbappé. Il 24enne aveva dichiarato di non voler prolungare il contratto con il club, che durerà fino al 2024, ed era già assente dalla trasferta preparatoria in Giappone e Corea del Sud. Secondo L’Équipe, la stella francese si sta ora allenando a Parigi con un gruppo di giocatori con cui l’allenatore Luis Enrique non ha più in programma la nuova stagione. Si dice che il 58 volte nazionale tedesco Julian Draxler e Renato Sanchez inseguito dalla Roma, siano tra questi.