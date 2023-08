Profumi: il fascino senza tempo delle fragranze orientali

I profumi orientali sono prodotti di nicchia molto apprezzati dagli appassionati delle fragranze artigianali.

Questa famiglia olfattiva è detta anche profumi ambrati, un termine derivato dalla fragranza Coty del 1905 chiamata Ambre Antique, un profumo con note vanigliate e un odore legnoso che evoca il tabacco.

Dopo altri prodotti iconici, come l’Heure Bleue del 1912, è proprio l’artigiano profumiere Guerlain a rendere celebri i profumi orientali o ambrati con Shalimar. Si tratta di un profumo lanciato nel 1925, in grado di evocare i giardini fioriti in cui l’imperatore indiano Shah Jahan e la sua sposa Mumtaz Mahal erano soliti incontrarsi, prima che il sovrano facesse costruire lì il maestoso Taj Mahal.

Da allora la boutique Guerlain, oggi di proprietà della multinazionale francese del lusso LVMH, è diventata un punto di riferimento nel campo dei profumi dalle note orientali. Dagli anni 20 queste fragranze hanno conosciuto un grande successo, prima con le creazioni di Burjois e Caron e in seguito con la popolarità dei profumi al patchouli e le famose fragranze ambrate di maison come Yves Saint Laurent e Dior.

I profumi orientali sono caratterizzati da note olfattive come vaniglia, sandalo, ambra grigia e patchouli, per creare profumi caldi, sensuali e misteriosi. Si utilizzano anche spezie profumate come cannella, pepe rosa e cardamomo, comprese resine dolci delle piante come il benzoino e il labdano.

Si tratta di una famiglia olfattiva ampia e complessa, in cui trovare profumi ambrati dolci, floreali legnosi o speziati, ambrati e gourmand.



Nasomatto Black Afgano: il profumo orientale interpretato dal maestro profumiere Alessandro Gualtieri

Nonostante i profumi orientali abbiano raggiunto la popolarità grazie alle boutique francesi, oggi anche i maestri profumieri italiani riescono a esprimere appieno le potenzialità dei profumi ambrati.

Un esempio su tutti è rappresentato da Nasomatto Black Afgano, una delle creazioni firmate da Alessandro Gualtieri disponibile anche su 50 ml, store online dove trovare i migliori profumi di nicchia.

Black Afgano è un profumo orientale unisex, una fragranza persistente dalle note decise il cui obiettivo è evocare effetti di profondità, rilassatezza e serenità. La sua composizione mostra note dolci e suadenti con un effluvio ipnotico e ricco, un profumo avvolgente e appassionante con un sentore legnoso, lievemente speziato e resinoso.

Lo scopo di Gualtieri con Black Afgano è quello di evocare un senso di beatitudine temporale, attraverso un accurato studio sulle note olfattive tabacco, cannabis, caffè, incenso e legno di Agar.

Nasomatto Black Afgano è un profumo giovane e alla moda, ma anche complesso e sofisticato, una fragranza ideale per le persone che desiderano distinguersi e provare un’esperienza olfattiva fuori dal comune.



I profumi di nicchia da provare per gli appassionati delle fragranze orientali

Oltre alla proposta di Alessandro Gualtieri esistono altre esperienze olfattive esclusive per gli amanti dei profumi ambrati. Uno di questi è Rose of Dangerous Flamenco Eau de Parfum di Simone Andreoli, un profumo orientale unisex che evoca una danza sensuale con lo sfondo del tramonto andaluso di Siviglia.

La fragranza è una perfetta combinazione di Oud e Rosa Damascena, da cui ne scaturisce una nota olfattiva senza tempo di pura bellezza che crea un’atmosfera romantica e struggente.

Direttamente dai maestri profumieri di Capri arriva invece Carthusia Terra Mia Eau de Parfum, una fragranza che inizia con le fresche note olfattive dei fiori mattutini e si conclude con sentori legnosi, ambrati, vanigliati e muschiati.

Nel corpo Terra Mia di Carthusia propone note di bergamotto impreziosite con neroli e pepe rosa, creando un velo seducente e sensuale con note di rose e gelsomino. È un profumo orientale con un bouquet floreale ricco e reso unico dai fiori d’arancio, in cui la crema di nocciole conferisce tenerezza e dolcezza mentre l’aroma di caffè fornisce forza ed energia alla fragranza.

Un’interpretazione sorprendente dei profumi orientali è quella che arriva da Jeroboam con Oriento Extrait de Parfum, una proposta unisex ideata dalla celebre profumiera Vanina Muracciole.

In particolare, Oriento Extrait de Parfum coniuga un accordo iconico delle terre del Medio Oriente, vale a dire il rosa oud, con le peculiari note di muschi enigmatici che contraddistinguono tutte le fragranze del brand. Nasce così una proposta orientale fortemente innovativa, in grado di risultare sorprendente e piacevolmente avvolgente in qualsiasi contesto.