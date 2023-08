Primatae, il musicista livornese che supera le difficoltà con le note

All’anagrafe Carlo Minuti, ma il suo nome d’arte è PRIMATAE (pronunciato come una parola latina). Livornese, classe 1993, Primatae è conosciuto per la sua musica. “Le composizioni che porto in giro nascono tutte dall’esigenza di esprimere e capire in quanti provano quello che provo io. Ho iniziato il percorso di cantautore da 2 anni, sono bello fresco diciamo…almeno artisticamente e a livello di composizione emotiva”, dice. Ha frequentato per due anni il conservatorio di Livorno, dove ha studiato contrabbasso jazz. “Poi un anno al conservatorio jazz di Siena, sempre in contrabasso. Accademia musicale CHORUS in basso elettrico”, racconta.

Tutto inizia per caso. “Trovai il basso di mio padre in casa ed iniziai da autodidatta, più o meno dai 13 ai 17 anni dopodiché iniziai il percorso da studente ai conservatori sopracitati e all’accademia di musica pop sempre sopracitata”, sottolinea.

Scrive musica seguendo le sensazioni che non riuscirebbe mai ad esprimere. “Mi considero più un paroliere che conosce il linguaggio dei suoni”, racconta ancora. “I brani sono musicalmente molto orecchiabili e liricamente non banali, che non significa non semplici, ma questo è un altro argomento”. Alle difficoltà della vita rispondo con la musica. “Lei è una medicina potente ed una barca che non affonda mai”, aggiunge.

Primatae ha avuto il piacere di suonare ovunque e con tanti nomi importanti: Ginger Brew (paolo conte vocalist), Mao (Chinese take away per intenderci), Bobo Rondelli (cantautore spaziale).

“Ho avuto l’opportunità di aprire un concerto (come Primatae) e non come strumentista a Francesco Tricarico, mi sono esibito su dei palchi seri sempre come strumentista”, racconta.

A chi si ispira? “Quello che mi spinge è contenuto nella musica stessa, comunicare ed iniziare un dialogo con chi ascolta, seppur figurato”, svela.

Dopo l’uscita del primo EP due anni fa oramai, ha iniziato a lavorare ad un album vero e proprio. “Conterrà 10 tracce, che vedranno la luce con il primo singolo in uscita ai primi di settembre “ANIMA IN RE MAGGIORE”, disponibile su tutti gli store e le piattaforme video/musicali”, assicura.

Foto scattata da Melissa Marchi

Su Instagram: @nessunamelissa