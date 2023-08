Polonia-Bielorussia, Varsavia vuole 10mila militari al confine

(Adnkronos) – La Polonia intende spostare 10mila militari sul confine con la Bielorussia, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa Mariusz Błaszczak. “Circa 10mila soldati saranno al confine, dei quali 4mila direttamente a sostegno della guardia di frontiera e 6mila di riserva”, ha detto in un’intervista radiofonica.

“Sposteremo l’esercito più vicino al confine con la Bielorussia per spaventare l’aggressore in modo che non osi attaccarci”, ha poi aggiunto il ministro polacco. Ieri il vice ministro dell’Interno, Maciej Wąsik, aveva annunciato il dispiegamento di 2mila soldati sul confine della Bielorussia.