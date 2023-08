Planetwin365.news si sintonizza con Radio Sportiva: da agosto l’infotainment sportivo è “on air”

(Adnkronos) – Per la prima volta il portale di informazione sportiva del gruppo SKS365 collabora con Radio Sportiva, con contest, approfondimenti e contenuti ad hoc fruibili anche dal sito web dell’emittente

Roma, 8 agosto 2023 – Approfondimenti, contenuti in esclusiva e contest dedicati a chi ama la competizione e il divertimento. Sono solo alcune delle novità che Planetwin365.news porta (a partire dal mese di agosto) su Radio Sportiva, l’emittente che da oltre 10 anni racconta fatti ed eventi sportivi 24h su 24.

La partnership appena siglata condurrà, per la prima volta, il mondo del portale di informazione sportiva di Planet Entertainment – gruppo SKS365 sulle frequenze di una radio dedicata a chi ama lo sport e che è possibile ascoltare in modo tradizionale, in streaming, da app e sui canali di Sky e Tivùsat.

Insieme alle campagne di advertising tradizionali, saranno tante le iniziative previste, da contest che prevedono il coinvolgimento diretto degli ascoltatori a contenuti esclusivi prodotti da Planetwin365.news sul mondo dello sport.

“Siamo lieti di fare il nostro debutto in radio con una delle emittenti più apprezzate tra gli appassionati sportivi”, ha dichiarato Anniina Rantala, Senior Director, Commercial Online di SKS365. “Con il partner condividiamo la mission di promuovere i valori dello sport tramite un’informazione sportiva di qualità e ingaggiante. Siamo convinti che grazie a questo accordo potremo aumentare la brand awareness di Planetwin365.news e far conoscere il nostro portale ad un pubblico ancora più ampio. Oltre alla veicolazione di contenuti editoriali, già dalle prossime settimane lanceremo delle iniziative ad hoc dedicate agli ascoltatori di Radio Sportiva, per un intrattenimento di qualità e sempre più a 360 gradi”.

