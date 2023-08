Pizza e bollicine: l’ultima moda pugliese a Lido Bambù (Monopoli)

L’ultima moda pugliese è pizza e bollicine. Irresistibile mood che attira i vip in vacanza nella nostra regione, da Luca Argentero e Cristina Marino con i figli Nina e Noè fino alla stessa premier Giorgia Meloni di ritorno dal viaggio in Albania e ancora in relax presso la Masseria Beneficio di Ceglie insieme alla famiglia e al parlamentare di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato.

Domani sera, sabato 19 agosto 2023, pizza e bollicine a Lido Bambù, in località Capitolo a Monopoli, dove sono attesi i rampolli della Puglia bene.

A fare gli onori di casa il management di Torre Maizza che ha gia allestito per ferragosto una soirée da favola a bordo piscina.