Piramal Pharma Limited annuncia i risultati consolidati per il Q1 2024

(Adnkronos) – MUMBAI, India, 4 agosto 2023 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha annunciato oggi i suoi risultati consolidati per il primo trimestre Q1 (terminato il 30 giugno 2023).

Punti salienti per il primo trimestre 2024 (Q1 2024)

Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: “Abbiamo avuto un inizio positivo per il nuovo anno finanziario con una buona crescita delle entrate e un miglioramento dei nostri margini di EBITDA. La nostra attività CDMO sta inoltre assistendo a continui flussi di ordini, in particolare per le nostre offerte differenziate e per il lavoro legato all’innovazione. Il nostro portfolio di anestesia per inalazione sta assistendo a una buona domanda e la nostra attività del segmento India Consumer Healthcare sta registrando un’ottima crescita guidata dai marchi più importanti. Continuiamo a mantenere la nostra eccellente esperienza in fatto di qualità e stiamo inoltre adottando molteplici iniziative legate a ESG per far crescere la nostra attività in modo responsabile.Storicamente il nostro secondo trimestre è sempre stato migliore del primo, sia in termini di ricavi che di redditività. Stiamo lavorando per sfruttare il nostro buon inizio dell’anno finanziario e continuare questo slancio per offrire ottime prestazioni su base annua per il resto dell’anno. Crediamo nel potenziale di crescita della nostra azienda e stiamo pertanto lavorando all’esecuzione delle nostre priorità strategiche per creare valore per gli azionisti. Il nostro promoter e promoter group ha accettato di sottoscrivere 100% delle azioni azionarie offerte nella nostra emissione di diritti, ribadendo così la loro fiducia nei punti di forza sottostanti della nostra azienda”.

Conferenza sugli utili del Q1 2024

Piramal Pharma Limited terrà una videoconferenza per gli investitori/analisti il 4 agosto 2023 ale 10:00 (IST) per discutere i risultati del primo trimestre 2024.

I dettagli per collegarsi alla chiamata sono i seguenti:

Informazioni su Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 stabilimenti globali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un’organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un’azienda di farmaci complessi generici ospedalieri; e la divisione India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Allergan India Private Limited, è una joint venture con AbbVie Inc. ed è emersa come uno dei leader di mercato nel settore delle terapie oftalmologiche. Inoltre, PPL ha un investimento di minoranza in Yapan Bio Private Limited. PPL ha ricevuto un investimento di crescita strategica del 20% a ottobre 2020 da parte del Carlyle Group.

