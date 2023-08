Passaggio a Nord Ovest: la nuova avventura di Alberto Angela tra i segreti del mondo

Il famoso programma di Rai Cultura, “Passaggio a Nord Ovest“, torna in onda questa settimana con una nuova affascinante esplorazione in continenti lontani e in epoche remote della storia, alla scoperta di fenomeni naturali spettacolari. Il conduttore e ideatore del programma, Alberto Angela, ci porterà in un viaggio straordinario tra luoghi storici e affascinanti paesaggi.

Partenza da Palazzo Barberini

Il primo punto di partenza sarà una visita a Palazzo Barberini, nel cuore di Roma. Questo imponente palazzo, simbolo del barocco romano, fu commissionato da papa Urbano VIII, al secolo Maffeo Virginio Romolo Barberini, ed è stato la dimora della famiglia nobiliare fino al 1949, quando fu venduto allo Stato italiano. Costruito a partire dal 1625, Palazzo Barberini è il risultato della geniale collaborazione tra i principali architetti del XVII secolo: Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini.

Una scoperta nella giungla della Cambogia

Dall’Italia, ci sposteremo nel tempo e nello spazio fino al IX secolo dopo Cristo, per raggiungere le foreste della Cambogia, dove sorgeva una città magnifica e fiorente: Angkor, la capitale dell’Impero Khmer. Con una popolazione di settecentocintamila abitanti e infrastrutture all’avanguardia, Angkor era una metropoli vasta quanto Los Angeles. I templi ancora oggi suscitano ammirazione per la loro maestosità. Tuttavia, dopo secoli di prosperità, l’Impero Khmer subì un rapido declino, e la città fu abbandonata e completamente inghiottita dalla giungla. Solo nel 1860, grazie al naturalista francese Henri Mouhot, venne riscoperta.

Il “Drago di ferro”: un treno sulla Via della Seta

Sotto la guida esperta di Alberto Angela, conosceremo il “Drago di ferro”, un treno merci che oggi percorre oltre tredicimila chilometri lungo il tracciato dell’antica Via della Seta. Collegando l’Est della Cina alla Spagna, questo treno merci si snoda su una delle tratte ferroviarie più lunghe del mondo. Una straordinaria dimostrazione di connessione e scambio tra diverse culture e civiltà.

Tihar, la festa delle luci in Nepal

Infine, ci sposteremo in Nepal, dove tra ottobre e i primi di novembre si svolge la festa di Tihar, la seconda festività più importante dopo il Dashain. Questa celebrazione dura cinque giorni, ognuno dedicato a un animale, a una persona o a una divinità. Durante questi giorni, le strade e le case si riempiono di luci, lumi e lanterne dedicate a Lakshmi, la dea dell’abbondanza e della prosperità.

“Passaggio a Nord Ovest” con Alberto Angela ci regalerà un viaggio emozionante e ricco di conoscenza, alla scoperta di luoghi incantevoli e culture affascinanti. La passione del conduttore ci accompagnerà in quest’avventura unica nel suo genere, offrendoci uno sguardo indimenticabile su luoghi e tradizioni di altri tempi. Non perdete l’appuntamento con questo coinvolgente programma su Rai Cultura!