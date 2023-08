Passaggio a Nord Ovest: Da Roma del ‘500 al Canal du Midi e alla Belle of Louisville!

Un appuntamento imperdibile ci attende nella prossima puntata di “Passaggio a nord ovest“, in onda sabato 12 agosto alle 15 su Rai 1. Il celebre Alberto Angela ci guiderà in un viaggio affascinante nel passato e nel presente, attraverso luoghi carichi di storia e meraviglie architettoniche.

Questa volta, ci immergeremo nella Roma del XVI secolo, svelando i segreti di Palazzo Spada, situato nei pressi di piazza Campo de’ Fiori. Ma la vera protagonista è la straordinaria galleria prospettica, un capolavoro architettonico ideato da Francesco Borromini tra il 1652 e il 1653. Questo corridoio colonnato, lungo oltre otto metri, inganna l’occhio grazie a ingegnosi trucchi prospettici che lo fanno apparire lungo trentacinque metri. Quest’illusione ottica è frutto di un calcolo sapiente, un’opera che stupisce ancora oggi per la sua geniale concezione.

Dal XVI secolo ci spostiamo nel passato più lontano, nel 90 d.C., quando Roma era il fulcro di un vasto impero con un milione di abitanti. L’imperatore Domiziano, terzo della dinastia Flavia, regnava in un periodo di contrasti politici. Gli spettacoli annuali, come i ludi romani con le emozionanti corse dei carri, erano l’anello di congiunzione tra il popolo e il potere. Gli aurighi, piloti dei carri, erano veri e propri divi del tempo.

Il viaggio ci conduce poi al Canale Reale della Linguadoca, noto come “Canal du Midi” dopo la Rivoluzione Francese. Quest’opera grandiosa fu commissionata dal Re Sole, Luigi XIV, per collegare l’Atlantico al Mediterraneo e bypassare dazi imposti dagli Spagnoli. Con circa 240 chilometri di estensione, è uno dei più antichi canali ancora in uso in Europa. Nel 1996, l’UNESCO lo ha dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità, un simbolo di ingegneria e storia europea.

Lasciando l’Europa, ci dirigiamo a Louisville, una città di rilievo nel Kentucky, situata sul fiume Ohio. Qui si cela un legame con un’icona fluviale storica: la Belle of Louisville, il più antico battello a vapore ancora operativo negli Stati Uniti, varato nel 1914. Il programma ci seguirà nelle crociere lungo il fiume, svelando i retroscena, il funzionamento e presentandoci l’equipaggio che mantiene viva questa tradizione.

Intrighi storici, capolavori architettonici e viaggi mozzafiato ci aspettano in questa puntata di “Passaggio a nord ovest”. Non mancate l’appuntamento il 12 agosto alle 15 su Rai 1, per scoprire le meraviglie che il passato e il presente hanno da offrire.