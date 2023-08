Palio Siena dell’Assunta oggi 16 agosto 2023, orario e come vederlo in tv

(Adnkronos) –

Si corre oggi il Palio di Siena dell’Assunta. La Contrada del Drago ha vinto anche la prova generale della corsa del 16 agosto 2023, dedicato all’Assunzione della Madonna. In piazza del Campo il cavallo Vitzichesu montato dal fantino Andrea Coghe detto Tempesta ha fatto trionfare il Drago per la terza volta in tre giorni, dopo aver vinto la prima e la seconda prova (la terza e la quarta prova non sono state disputate a causa di un improvviso temporale che nel pomeriggio del 14 agosto, ha reso impraticabile la pista di tufo).

Il programma oggi prevede lo sgombero della pista alle ore 16.10 e alle 16.50 il Corteo storico entrerà in piazza del Campo. Alle ore 19 i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico per dare inizio alla corsa. Come per il Palio del 2 luglio, la diretta televisiva e online del tradizionale appuntamento senese sarà su La7.

Il Comune di Siena ha reso noto l’elenco degli ospiti del Palio dell’Assunta, che dalle trifore di Palazzo Pubblico assisteranno alla corsa. Nella lista spicca il ministro del Turismo Daniela Santanchè, che sarà accolta dal sindaco Nicoletta Fabio. Santanchè vedrà per la prima volta dal vivo il Palio. Sono attesi anche i parlamentari Tiziana Nisini, Chiara Tenerini, Erica Mazzetti, Andrea Mascaretti, Stefano Maullu e Claudio Borghi. Nell’elenco figurano, inoltre, Simone Tiribocchi, ex calciatore di Serie A attualmente commentatore sportivo per Dazn, il questore di Parma Maurizio di Domenico, Danilo Petrucci, pilota campione di motociclismo, Duccio Marsili, pluricampione internazionale di pattinaggio su corsa.

Sono sette le Contrade che correranno di diritto per la conquista del drappellone disegnato in stile pop dall’artista Marco Lodola: Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice. Le tre Contrade rimanenti, ovvero Tartuca, Chiocciola e Giraffa sono state sorteggiate lo scorso 9 luglio.