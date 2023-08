Padre Georg: “Sono in cerca di lavoro”

(Adnkronos) – “Adesso sono qui, in cerca di lavoro, per così dire”. Ad affermarlo è padre Georg Gaenswein, l’ex segretario privato del defunto papa emerito Benedetto XVI, in occasione di un evento di presentazione del suo libro “Nient’altro che la verità” a Kirchzarten , località vicino Friburgo, dove ora risiede.

Gaenswein è stato rimandato a metà giugno nella sua diocesi natale di Friburgo per ordine di Papa Francesco, con il quale ha un rapporto difficile, ma per il momento non ha nessun incarico, scrive il quotidiano Sueddeutsche Zeitung.