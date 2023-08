Oracle Red Bull Racing: negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia la diretta delle gare di F1 e pit stop con uno speciale menu’

(Adnkronos) –

Al cafe di Firenze per i fan di Formula 1 disponibile anche un simulatore di guida virtuale per provare il brivido della corsa



Firenze, Roma, Venezia, 21 agosto 2023 – Hard Rock Cafe International, partner ufficiale della Oracle Red Bull Racing promuove nei suoi cafe presenti in più di 70 Paesi, un ricco programma di intrattenimento e uno speciale menù a tema, per far divertire i suoi ospiti durante le gare del Gran Premio di Formula 1 trasmesse in diretta sugli schermi dei locali.

Nei fine settimana del Gran Premio anche gli Hard Rock Cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia trasmettono in streaming le corse proponendo un menù a tema con piatti dai sapori decisi e drink originali da gustare e condividere con la famiglia e gli amici appassionati di F1. Dalle BBQ Ribs, ai leggendari anelli di cipolla, fino alle alette di pollo piccanti o alle tortillas ogni piatto è l’ideale per fare un pit stop e rinfrescarsi con uno speciale drink energetico.

Grazie alla partnership tra Hard Rock Cafe International e Oracle Red Bull Racing nel cafe di Firenze, in via De’ Brunelleschi sarà, inoltre, possibile provare il brivido di una corsa grazie al simulatore virtuale PLAYSEAT® Podium Red Bull Racing.

Mentre al cafe di Roma in via Veneto, al termine di ogni gara è previsto un gioco con quiz a tema F1, alla fine del Gran Premio tra i nomi dei partecipanti verrà estratto il nome del vincitore a cui Hard Rock Cafe regalerà una cena speciale per due persone nel periodo delle feste natalizie.

