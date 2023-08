Omoda O5: in arrivo anche la berlina compatta?

Prossimamente, sul mercato europeo debutterà la SUV compatta Omoda 5 di Chery. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere introdotta anche la berlina Omoda O5 di dimensioni compatte, lunga esattamente 4,69 metri e modello ‘alter ego’ della Chery Arrizo 5.

La gamma della futura Omoda O5 dovrebbe comprendere il motore a benzina 1.5 Turbo da 146 CV di potenza e 230 Nm di coppia massima abbinato al cambio automatico CVT, più il propulsore di pari alimentazione 1.6 Turbo da 197 CV di potenza e 290 Nm di coppia massima – con il cambio automatico a doppia frizione DCT a sette rapporti – in abbinamento all’allestimento GT.

Dopo la berlina compatta Omoda O5, non è escluso l’ampliamento della gamma per il nuovo brand di Chery con la berlina di medie dimensioni O6 e la berlina di grandi dimensioni O8 anche a propulsione ibrida, come rispettive gemelle delle Arrizo 6 e Arrizo 8.