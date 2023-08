Omicidio Saman, da Pakistan via libera a estradizione padre

(Adnkronos) – Il Pakistan concede all’Italia l’estradizione del padre di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni uccisa a Novellara (Reggio Emilia) nel 2021. E’ quanto si legge sulla ‘Gazzetta di Reggio Emilia’.

”Fonti giornalistiche del Paese asiatico – si legge – rendono noto che il ministero dell’Interno del Pakistan ha ordinato di prendere in custodia Shabbar Abbas nel carcere di Adiyala a Rawalpindi e consegnarlo alle autorità italiane. Per lui la Federal investigation agency ha spiccato un mandato di custodia ed estradizione. Nel frattempo Shabbar Abbas si sta giocando le ultime disperate carte per evitare la consegna al nostro Paese. L’avvocato Mahmood ha presentato un ricorso all’Alta Corte di Islamabad, e l’udienza è fissata per oggi. Si tratta, molto probabilmente, dell’ultimo passaggio prima che l’imputato possa essere messo su un aereo”.

”Il padre di Saman si trova rinchiuso nel carcere di Adiala, dal quale sta partecipando in videoconferenza al dibattimento in corso davanti alla Corte d’Assise di Reggio Emilia”, si legge ancora.