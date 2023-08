Nuovo appuntamento con “Lineablu” sabato 5 agosto: alla scoperta delle affascinanti isole Eolie

L’appuntamento con “Lineablu” è sempre un momento speciale per gli amanti della natura e del mare, e questa volta ci aspetta un viaggio emozionante nel suggestivo scenario delle isole Eolie. Sabato 5 agosto alle 14 su Rai 1 e Rai Italia, le telecamere del programma ci porteranno in uno dei luoghi più affascinanti tra le sette sorelle, l’isola di Stromboli, considerata da millenni il faro del Mediterraneo per le sue continue eruzioni vulcaniche.

Uno dei momenti più attesi sarà l’esclusiva presentazione delle ultime immagini delle eruzioni e delle nuove bocche del vulcano, realizzate dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Grazie al loro impegno nello studio di questi fenomeni naturali, sarà possibile ammirare immagini mozzafiato e comprendere meglio le dinamiche vulcaniche di questa affascinante isola.

Ma “Lineablu” ci condurrà anche in un viaggio sottomarino, alla scoperta dei fondali di lava nera, ricchi di vita colorata, che circondano Stromboli. Affascinanti immagini subacquee ci mostreranno un mondo sommerso ricco di biodiversità, donandoci uno spettacolo unico ed emozionante.

Un altro momento clou dell’appuntamento sarà l’intervista a Lidia Ravera, famosa scrittrice e assidua frequentatrice dell’isola. Questo magico luogo è fonte di ispirazione per i suoi romanzi di successo, e avremo l’opportunità di scoprire cosa rende Stromboli così speciale e unica.

Ma non saranno solo gli artisti a farci sognare con le loro storie. “Lineablu” ci mostrerà anche il volto più autentico di Stromboli, raccontando come, negli ultimi anni, i giovani abbiano scelto di non abbandonare l’isola, ma di viverci e costruire qui le loro famiglie. Una testimonianza toccante di amore per la natura e di attaccamento alla propria terra.

Ricordando il terribile incendio che ha colpito l’isola di Stromboli un anno fa, “Lineablu” ci porterà a scoprire come la natura, con il suo straordinario potere di rinascita, abbia riconquistato rapidamente le aree distrutte dal fuoco. Accompagnati da uno studioso di botanica, sarà un viaggio emozionante nella rigenerazione della flora locale.

Ma il viaggio non finisce qui. Fabio Gallo ci porterà alla scoperta di una zona ricca di storia e fascino: la costa di Aci Trezza, a nord di Catania. Visiteremo la maestosa fortezza di Aci Castello e esploreremo le meraviglie della zona protetta delle isole dei Ciclopi, sia sopra che sotto il mare, in un’esperienza indimenticabile.

E per gli amanti del trekking e del buon vino, “Lineablu” ci porterà sull’isola di Vulcano, dove Valentina Bisti ci guiderà lungo sentieri panoramici con vista mozzafiato e ci farà scoprire i segreti delle vigne che regalano vini unici.

Insomma, “Lineablu” ci promette un altro appuntamento imperdibile, un viaggio alla scoperta delle meraviglie naturali e culturali delle isole Eolie, tra vulcani, mare cristallino e paesaggi mozzafiato. Preparatevi a sognare e a innamorarvi di questi luoghi incantati, sabato 5 agosto alle 14 su Rai 1 e Rai Italia. Non mancate!