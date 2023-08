Nuova Volkswagen Tiguan: tutto pronto per il debutto

Al Salone di Monaco di Baviera 2023, in programma il prossimo mese di settembre, sarà svelata la nuova Volkswagen Tiguan. Esteticamente, la terza generazione della SUV compatta sarà riconoscibile per lo stile del frontale in linea con la ID.4 a propulsione elettrica e il design della zona posteriore in linea con la piccola SUV coupé Taigo.

In arrivo sul mercato europeo nel corso della primavera del 2024, la prossima Volkswagen Tiguan misurerà 455 cm in lunghezza e 268 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio ammonterà a 648 litri. Non mancherà la configurazione a propulsione ibrida Plug-In da 100 km di autonomia massima nella modalità guida elettrica, proposta nelle declinazioni eHybrid da 204 CV e GTE da 272 CV di potenza complessiva.

Il resto della gamma per la nuova Volkswagen Tiguan comprenderà il motore a benzina 1.5 eTSI da 136 CV o 163 CV, più il propulsore diesel 2.0 eTDI nelle versioni da 122 CV, 163 CV e 211 CV di potenza, tutti dotati della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V.