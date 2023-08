La Nuova Passat Variant: Mezzo Secolo di Trionfi e Innovazioni

La Passat, la gemma della corona di Volkswagen, celebra un anniversario epocale: 50 anni di storia e oltre 30 milioni di unità vendute. Il suo lungo percorso di evoluzione nel corso dei decenni l’ha trasformata in un’icona del mondo automobilistico. In un’anteprima senza precedenti, siamo qui per svelare la nuova Passat Variant, completamente rimodellata e pronta a incantare il pubblico al Salone Internazionale dell’Automobile IAA Mobility di Monaco di Baviera (05-09/09/2023).

Nuova Passat Variant: Design Rivoluzionario e Innovazioni Strabilianti

Il design della nuova Passat Variant unisce la tipica essenza della Passat con una ventata di freschezza inaspettata. La sua figura possente e snella, unita a superfici scolpite e linee dinamiche, conferisce all’auto un’aura di modernità. Il passo allungato di 50 mm rispetto al modello precedente crea proporzioni ancor più accattivanti. La lunghezza totale è cresciuta di 144 mm, mentre la larghezza ha subito un incremento di 20 mm, generando un aspetto maestoso e sportivo.

Fari a LED: Tecnologia e Stile All’Avanguardia

All’anteriore, i nuovi fari a LED catturano l’attenzione con il loro design distintivo. L’aspetto incisivo della parte anteriore è enfatizzato da linee pulite e da dettagli all’avanguardia. L’illuminazione a LED non solo migliora l’estetica, ma offre anche una visibilità superiore e garantisce maggiore sicurezza sulla strada. A richiesta, è disponibile il sistema di illuminazione avanzato LED Matrix IQ.LIGHT2, che espande il campo luminoso e adatta la luce in modo intelligente alle condizioni stradali.

Interni Rinnovati: Comfort e Tecnologia di Punta

L’interno della nuova Passat Variant è un inno al comfort e alla tecnologia avanzata. Il Quadro Strumenti Digitale, un cruscotto completamente personalizzabile, offre un’esperienza di guida su misura. Il sistema di infotainment MIB4, con un display da 12,9 pollici o, in alternativa, da 15 pollici, offre comandi intuitivi e integrati con controlli vocali basati sul linguaggio naturale.

Tecnologia Ibrida: Massime Prestazioni ed Efficienza

La nuova Passat Variant è dotata di una gamma di motori all’avanguardia, con un occhio di riguardo per le unità ibride plug-in e mild hybrid. I nuovi motori ibridi plug-in eHybrid erogano potenze di 150 kW (204 CV)1 e 200 kW (272 CV)1, offrendo autonomie elettriche di circa 100 km. Questa tecnologia ibrida consente di affrontare gran parte degli spostamenti giornalieri in modalità completamente elettrica, riducendo le emissioni e ottimizzando l’efficienza.

Telaio DCC Pro2: Guida Precisa e Dinamica

Il telaio adattivo DCC Pro2 è un’innovazione che alza ulteriormente il livello delle prestazioni della Passat Variant. Grazie a nuovi componenti e tecnologie all’avanguardia, la guida diventa più precisa, stabile e agile. Il sistema di gestione dinamica controlla la distribuzione della forza tra le ruote e regola la rigidità degli ammortizzatori, offrendo un’esperienza di guida eccezionale in ogni situazione.

Dotazioni di Serie e Edizioni Speciali

L’offerta di dotazioni include diverse opzioni, tra cui la versione Business2, perfetta per chi è sempre in movimento. Gli interni lussuosi, i sistemi di assistenza avanzata e le tecnologie di connettività rendono la Passat Variant Business la scelta ideale per i professionisti in viaggio. Le versioni di punta Elegance2 (non disponibile in Italia) e R-Line2 offrono un mix di lusso e sportività, aggiungendo ulteriore valore all’esperienza di guida.

Passat Variant: Un Successo in Evoluzione

In conclusione, la Passat Variant continua a rimanere un’auto di successo che si rinnova costantemente. Con il suo design affascinante, tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative, la nuova Passat Variant rimarrà un faro nell’industria automobilistica, consolidando ulteriormente il trionfo di Volkswagen.