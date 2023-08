Nuova Hyundai SANTA FE: Un Nuovo Standard di Eleganza e Versatilità nel Mondo degli SUV

La Nuova Hyundai SANTA FE ha fatto il suo entusiasmante debutto durante la World Premiere, presentando il concetto “Open for More” che sottolinea la profonda evoluzione di questo iconico modello. Questo SUV di quinta generazione celebra la storia di successo di Hyundai e offre un’esperienza di guida rinnovata che farà breccia nei cuori dei guidatori di tutto il mondo.

Il Debutto Epico a Santa Fe: Una Celebrazione del Passato e del Futuro

La World Premiere della Nuova Hyundai SANTA FE si è svolta nella pittoresca regione di Santa Fe, nel New Mexico, luogo di ispirazione originaria per il nome di questo straordinario SUV. Questo luogo simbolico è stato scelto per celebrare il retaggio di un modello che ha influenzato la storia dell’azienda e raggiunge ora un nuovo livello di innovazione nella sua quinta incarnazione. Il video di presentazione ci rivela un dettaglio affascinante: il portellone posteriore, ora un’area di connessione ininterrotta tra l’interno e l’esterno, trasformandosi in una terrazza all’aperto che arricchisce l’esperienza dei passeggeri, ampliando i confini dell’avventura.

Design Esterno: Eleganza che Si Fonde con l’Avventura

Il design esterno della Nuova SANTA FE è una testimonianza di audacia e praticità, incapsulando lo spirito versatile e avventuroso di questo SUV. Le linee decise e il passo allungato conferiscono un senso di maestosità, mentre il design robusto e curato trasmette un senso di raffinatezza che si adatta sia all’ambiente urbano che a quello naturale. Il motivo distintivo a forma di “H” caratterizza il design, legando visivamente la Nuova SANTA FE al marchio Hyundai. L’aumento dell’interasse offre uno spazio interno ineguagliabile, consentendo di ospitare una terza fila di sedili più ampia, ideale per le avventure in famiglia.

Design Interno: Lusso e Comfort in Armonia con la Natura

Gli interni della Nuova SANTA FE sono stati ridisegnati per enfatizzare elementi verticali e orizzontali, creando un’atmosfera armoniosa e spaziosa. Il cruscotto e le bocchette dell’aria adottano il tema ad “H”, espandendo lo spazio percepito e creando un ambiente unico. L’attenzione ai dettagli high-tech è evidente attraverso caratteristiche come il vassoio per la sterilizzazione UV-C e il sistema di ricarica wireless per smartphone, che migliorano la funzionalità e il comfort. Il Panoramic Curved Display unisce il cluster digitale e il sistema di infotainment in un display da 12,3 pollici, aumentando la visibilità e l’eleganza dell’abitacolo.

Spazio e Versatilità: Un’Esperienza di Guida su Misura per Ogni Avventura

La Nuova SANTA FE offre un’ampia apertura del portellone posteriore e una capacità di carico generosa, adatta a tutte le esigenze. La maniglia a scomparsa sul montante C consente un facile accesso al tetto, potenziando le possibilità di utilizzo all’aperto. L’attenzione alla spaziosità interna si traduce in un comfort migliorato per la seconda e terza fila di sedili, rispondendo alle richieste dei clienti per un SUV versatile e comodo.

Nuova Hyundai SANTA FE – gli interni

Sicurezza Avanzata: Un Compagno di Guida Protettivo e Intelligente

La Nuova SANTA FE è dotata di una gamma completa di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida che offrono tranquillità sia durante gli spostamenti cittadini che nelle avventure all’aria aperta. Dal Forward Collision-Avoidance Assist 2.0 al Lane Following Assist 2, la tecnologia di guida avanzata contribuisce a ridurre l’affaticamento del conducente e a rendere ogni viaggio più confortevole e sicuro.

Potenza Sostenibile: Performance Eccezionali con un Cuore Ibrido

In Europa, la Nuova SANTA FE sarà disponibile in due varianti ibride, ciascuna abbinata a un motore 1.6 turbo benzina, offrendo una combinazione di potenza e efficienza per soddisfare sia le esigenze urbane che quelle avventurose.

Conclusioni: La Nuova Hyundai SANTA FE Ridefinisce lo Standard dei SUV

Con la sua evoluzione audace, il design raffinato e le prestazioni eccezionali, la Nuova Hyundai SANTA FE si posiziona come il punto di riferimento nel mondo degli SUV. Questo veicolo rappresenta un equilibrio perfetto tra lusso, praticità e avventura, offrendo una gamma di caratteristiche e tecnologie che superano le aspettative e definiscono un nuovo standard di eccellenza nel settore automobilistico.