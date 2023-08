Innovazioni ECOVACS Robotics: Rivoluzione nella Pulizia Domestica

ECOVACS ROBOTICS (“ECOVACS”) ha sollevato il sipario sulle sue ultime straordinarie innovazioni durante il recente evento di lancio globale. Trasmesso in diretta dalla sede centrale il 17 agosto, l’evento è stato guidato dal CEO David Qian, il quale ha condiviso con entusiasmo la visione di ECOVACS – “Robotica per Tutti” – dimostrando come questa visione si stia concretizzando attraverso la vasta gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti, ponendo ECOVACS come uno dei principali produttori mondiali nel campo della robotica. Al centro di quest’anno c’è l’eroe senza pari: il DEEBOT X2 OMNI.

Design Rivoluzionario per una Pulizia Profonda

Il DEEBOT X2 OMNI si distingue innanzitutto per il suo design all’avanguardia, caratterizzato dalle linee angolari. Con soli 9,5 cm di altezza e una larghezza di 32 cm, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti raggiunge agevolmente gli angoli più inaccessibili. La forma squadrata innovativa comporta un’espansione della spazzola a rullo anteriore e un avvicinamento dei panni di pulizia agli angoli, riducendo il margine del 45% rispetto al modello X1. Il risultato è una pulizia ancor più impeccabile. La stazione OMNI integrata offre un sistema di pulizia completamente automatico, con il valore aggiunto di poter lavare i panni con acqua a 55°C e asciugarli con aria calda. Un’opzione di autopulizia completa la stazione. Il DEEBOT X2 OMNI eroga una potenza di aspirazione di 8.000 pa, vantando un aumento del 60% rispetto al predecessore X1 OMNI, pur mantenendo un livello di rumorosità minimale.

L’Ammiraglia Premium DEEBOT X2 OMNI farà il suo debutto ufficiale sul mercato europeo durante l’IFA, prevista dal 1 al 5 settembre a Berlino.

WINBOT W2: Tecnologia All’Avanguardia per la Pulizia a Umido

I principali difetti dei robot per la pulizia delle finestre attuali riguardano la complessità d’uso, la variabilità dei risultati e le problematiche legate alla sicurezza, come possibili cadute. Per superare tali sfide, ECOVACS presenta con orgoglio WINBOT W2, un robot lavavetri innovativo con una stazione multifunzionale e tecnologia avanzata per la pulizia a umido. Questa soluzione affronta con determinazione le problematiche, migliorando praticità, sicurezza ed efficienza della pulizia e aspirando a una diffusione ancora più ampia sul mercato.

Il WINBOT W2 è dotato di una stazione innovativa e multifunzionale, con una batteria agli ioni di litio ad alta capacità per oltre 80 minuti di pulizia. Una fune di sicurezza e l’alimentazione sono integrati in un “cavo composito due-in-uno”, evitando qualsiasi rischio d’impigliamento accidentale. Inoltre, il W2 offre una funzione di ritrazione e rilascio automatico del cavo, rendendolo completamente automatizzato. Le migliorie apportate al controllo e alla ventosa della stazione multifunzionale aumentano la sicurezza e prevenzione da cadute, consentendo la pulizia senza confini delle finestre, raggiungendo livelli inediti.

Per prestazioni di pulizia ottimali, i prodotti WINBOT si affidano alla tecnologia di spruzzo automatico, superando l’uso di stracci asciutti o applicazioni manuali di detergenti. Il WINBOT W2 porta avanti questa tecnologia grazie a un sistema a tre ugelli grandangolari, garantendo una pulizia uniforme e completa. L’hardware e il software migliorati del W2 ottimizzano la pianificazione del percorso, risolvendo le sfide legate alla pulizia degli angoli. L’efficacia di pulizia aumenta del 30%.

Aria Pura con AIRBOT Z2

L’AIRBOT Z2 ridefinisce la mobilità interna con una velocità di 0,7 metri al secondo, equivalente a un passo umano. Questo risultato è possibile grazie alla tecnologia AIVI 3D di ECOVACS, che utilizza sensori ToF 3D, iToF e una telecamera per superare gli ostacoli in maniera innovativa. Contrariamente ai purificatori d’aria tradizionali, lo Z2 purifica l’aria mentre si sposta, distribuendo un flusso costante di aria pulita in tutta la casa.

L’AIRBOT Z2 è equipaggiato con il “Sistema di Ringiovanimento Profondo a 5 Fasi”, gestendo attivamente l’aria in cinque dimensioni: rimozione inquinanti, azione antibatterica duratura, umidificazione senza nebbia, freschezza prolungata e piacevole brezza. Inoltre, è stata sviluppata una funzione speciale per rimuovere peli e odori, perfetta per famiglie con animali. Questa innovazione combatte efficacemente gli odori e i peli grazie all’ottimizzazione dei condotti e al design strutturale, garantendo un ambiente igienico e fresco.

Missione e Visione: “Robotica per Tutti”

Nel giugno 2023, ECOVACS ha tenuto la sua prima conferenza sulla robotica a Suzhou. L’evento ha coinvolto 300 aziende di rilievo, esperti rinomati e accademici, dedicandosi alle tecnologie chiave e alle prospettive future dei robot di servizio. Come protagonista del settore, ECOVACS si impegna a collaborare con tutte le parti interessate per promuovere uno sviluppo sano, sostenibile e di alta qualità. In questo percorso verso l’apice del settore robotico globale, ECOVACS si impegna a mantenere la sua missione di “Robotica per Tutti”, offrendo ai consumatori soluzioni sempre più intelligenti ed accessibili, sia per il lifestyle che per la produzione.