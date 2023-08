Nissan Qashqai: prime indiscrezioni sul restyling?

L’anno prossimo, stando alle indiscrezioni, l’attuale Nissan Qashqai sarà sottoposta al restyling di metà carriera. La rinnovata SUV compatta dovrebbe essere svelata nell’autunno del 2024, per poi essere commercializzata sul mercato europeo nel corso della primavera del 2025.

Esteticamente, la nuova Nissan Qashqai restyling sarà riconoscibile per lo stile in linea con la SUV coupé Ariya a propulsione elettrica. Per quanto riguarda le novità, la gamma dovrebbe essere aggiornata con il motore a benzina 1.2 DIG-T a tre cilindri, dotato della tecnologia Mild Hybrid da 48V.

Inoltre, sarà confermata anche la configurazione e-Power a propulsione ibrida da oltre 200 CV di potenza complessiva. Tuttavia, la principale novità per la prossima Nissan Qashqai restyling sarà rappresentata dall’inedita versione EV a propulsione elettrica, il cui debutto è in programma per il 2026.