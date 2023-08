NetBet Italia collabora con Inspired Entertainment

(Adnkronos) – ROME, Aug. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — NetBet Italia, casinò online leader in Italia, ha annunciato una nuova partnership con Inspired Entertainment, Inc. (“Inspired”) (NASDAQ: INSE), fornitore globale di contenuti, tecnologia, hardware e servizi per il settore del gioco d’azzardo regolamentato. Questa collaborazione segna una tappa significativa per entrambe le società e rafforza l’impegno di NetBet Italia ad affermarsi sempre di più come la piattaforma numero uno per il gioco d’azzardo online in Italia.

Grazie a questa entusiasmante unione, NetBet Italia aggiunge alla propria lista un’ampia gamma di giochi popolari e divertenti provenienti dal crescente portfolio di contenuti premium di Inspired. I giocatori potranno immergersi nel gameplay unico offerto da tutti i giochi Inspired, nonché dalle loro funzionalità coinvolgenti. Alcuni dei giochi di spicco che entreranno a far parte della collezione di NetBet includono Big Fishing Fortune™, Gold Cash Free Spins™ e Reel LinKing™.



Sviluppo di giochi innovativi, grafica accattivante e funzioni all’avanguardia capaci di intrattenere tutti i giocatori, sono alcuni dei punti di forza di Inspired. Grazie alla sua lunga e rinomata esperienza nello sviluppo di giochi, Inspired è il partner ideale per un casinò di alto livello come NetBet Italia.

Con l’integrazione della variegata collezione di contenuti di Inspired nella propria piattaforma, NetBet Italia migliora la sua proposta di gioco già di alta qualità. La collaborazione tra NetBet Italia e Inspired è destinata a creare un’esperienza di gioco in grado di soddisfare le preferenze e le aspettative del mercato italiano del gioco d’azzardo online.

“Siamo entusiasti di unire le forze con Inspired e di espandere il nostro portfolio di proposte da casinò online con i loro eccezionali giochi”, ha dichiarato Claudia Georgevici, PR manager di NetBet Italia. “La nostra partnership con Inspired si allinea perfettamente con il nostro impegno a offrire ai nostri giocatori un’esperienza di gioco eccezionale, coinvolgente e gratificante. Siamo certi che l’aggiunta di questi popolari giochi arricchirà ulteriormente le sessioni di gioco dei nostri clienti nel nostro casinò online”.

Claire Osborne, vicepresidente di Interactive di Inspired, ha dichiarato: “L’Italia è un mercato in costante crescita, con numerose opportunità di espansione, e questa partnership segna un grande passo per penetrare ulteriormente la presenza di Inspired in Italia. I giocatori di NetBet Italia avranno accesso solo al meglio del nostro portfolio ricco di contenuti di alta qualità. Non vediamo l’ora di costruire una partnership di successo che possa durare negli anni a venire”.

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it



Informazioni su NetBet.it



NetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l’accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it



Informazioni su Inspired Entertainment, Inc. (Nasdaq: INSE)



Inspired vanta un portfolio in espansione di contenuti, tecnologia, hardware e servizi per gli operatori di giochi regolamentati, scommesse, lotterie e social attraverso casinò tradizionali e online in tutto il mondo. I prodotti di Inspired per il gioco, gli sport virtuali e l’interattività si rivolgono a un’ampia varietà di giocatori. Inspired opera in circa 35 giurisdizioni in tutto il mondo, mentre le giurisdizioni nelle quali la compagnia fornisce sistemi di gioco con terminali associati e contenuti ammontano circa a 50, con slot machine situate in negozi di scommesse, pub, sale da gioco e altre operazioni di percorso; prodotti di sport virtuali attraverso più di 32 punti vendita al dettaglio e vari siti web online; giochi digitali per oltre 170 siti web; e una varietà di soluzioni di intrattenimento per il divertimento con una base installata totale di oltre 16 terminali. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.inseinc.com.