MotoGP Austria 2023, programma 18-20 agosto: orari, dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Il Motomondiale fa tappa in Austria, al Red Bull Ring, per l’undicesima tappa del 2023. In pista MotoGp, Moto2 e Moto3. Nella classe regina, ancora caccia a Pecco Bagnaia, leader iridato con la Ducati e campione del mondo in carica. Il weekend, dalle prove libere di venerdì 18 agosto alle gare di domenica 20 agosto, sarà trasmesso integralmente da Sky Sport sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGp (208). Sarà possibile seguire ogni sessione fino alla gara anche in streaming sull’app SkyGo e sulla piattaforma Now. In chiaro, TV8 trasmetterà le qualifiche e la sprint race MotoGp in programma sabato 19 agosto. Il Gp di domenica, invece, andrà in onda in differita.

Venerdì 18 agosto



Ore 8.55: prove libere 1 Moto3;

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2;

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGp;

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3;

Ore 14: prove libere 2 Moto2;

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGp;

Sabato 19 agosto



Ore 8.35: prove libere 3 Moto3;

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2;

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGp;

Ore 10.45: qualifiche MotoGp;

Ore 12.45: qualifiche Moto3;

Ore 13.40: qualifiche Moto2;

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP (in chiaro su TV8);

Domenica 20 agosto



Ore 11: gara Moto3;

Ore 12.15: gara Moto2;

Ore 14: gara MotoGP.

Sabato 19 agosto



Ore 10.45: qualifiche MotoGp;

Ore 12.45: qualifiche Moto3;

Ore 13.45: qualifiche Moto2;

Ore 15.00: Sprint Race MotoGp;

Domenica 20 agosto



Ore 14.15: gara Moto3;

Ore 15.30: gara Moto2;

Ore 17.15: gara MotoGp.