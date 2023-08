Mostra Venezia 2023, arriva Salvini con Francesca Verdini: bacio sul red carpet – Video

(Adnkronos) – Matteo Salvini ha sfilato sul red carpet della Mostra di Venezia 2023 insieme alla compagna Francesca Verdini. Lui in smoking, lei in un elegante tailleur dorato, i due hanno solcato il tappeto rosso scambiandosi un bacio a favore di telecamere e macchine fotografiche. La coppia, accolta dai flash, da qualche anno è un’habituè del Lido, dove la Verdini ha presentato diversi lavori in qualità di produttrice cinematografica.