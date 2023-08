Monica Setta “Video virali e meme? Divertenti, ma indelicati. Ho segnalato e hanno chiuso la pagina”

Tutto comincia con una pagina aperta pochi giorni fa dal titolo “Monica Setta out of the context” che rilanciava vecchi video dei programmi di Monica, da Generazione z a Donne al bivio. Facce buffe ritagliate da video rimontati, meme diffusi via social (circuito ex twitter, ora X) e tanti commenti che facevano riferimento alla scarsa empatia della conduttrice.

“Ma fin qui mi sono divertita anche io” dice la Setta ancora in vacanza a Monopoli fino a domani

“Poi su quella pagina sono comparsi video risalenti a 15 anni fa con commenti offensivi verso di me e spezzoni di interviste recenti soprattutto a mie amiche come Rosanna Lambertucci che avevano raccontato a Donne al bivio storie drammatiche sulla loro maternità. Con la scusa di prendere per i fondelli me, rilanciavano i lutti di Rosanna. Cosa assolutamente indelicata e macabra, per me intollerabile. Ho avvisato cosi il mio vicedirettore e ho scritto una mail per mettere al corrente l’ufficio legale rai. Poi, ho comunicato la cosa con un tweet”

E che cosa è accaduto?

“il gestore della pagina mi ha scritto che avrebbe chiuso l’account e si è scusato. Ora perché scusarsi se era in buona fede e nel giusto? Io ritengo che sapesse benissimo che si trattava non di una cosa scherzosa ma di una maxi presa in giro assolutamente gratuita. Purtroppo dopo la chiusura della pagina si è scatenata una tempesta su di me. Sono stata oggetto di articoli dovunque anche su Repubblica. Pensavo che il collegamento fosse un giovane che lavora a Gedi e che ha lanciato durante il covid il format degli out of context. L’ho cercato, ci ho parlato, è stato molto educato ma non era il gestore della mia pagina. Ho chiesto che si presentasse ma è rimasto misterioso forse per paura di querele o di risarcimento danni”

Ma perché le ha dato fastidio questa pagina? In fondo poteva servire a consolidare la sua popolarità…