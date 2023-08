Monica Setta, rose e lilium nella cena in spiaggia a La Peschiera di Monopoli

È finito ieri il primo ciclo di 8 puntate della sua seconda serata estiva su Rai 2, Storie di donne al bivio, con una media del 6 per cento e Monica Setta ha festeggiato – anche il suo onomastico- con una sofisticata soirée in riva al mare a La Peschiera in località Capitolo a Monopoli, struttura del Gruppo Talea sotto la direzione del general manager Andrea Sabato.

Aperitivo al tramonto con bollicine e crudo di pesce, chips di riso, ricotta, uova di salmone poi cena pied dans l’eau a cura dello chef Cosimo Montanaro con frisa scomposta mazzancolla al vapore cipolla in agro e dressing del barattiere, cavatelli alla amatriciana di pescatrice, calamarata con crudo e cotto di scampi, bottarga di muggine e olio al basilico, branzino in zuppetta di mare con mille foglie di patate viola e tagliata di frutta al gelato artigianale.

Dopo la cena place’ nel lungo tavolo imperiale in spiaggia – sospeso praticamente sull’acqua- decorato da Michele Zaurino con rose Baccarat lilium e candelabri verde smeraldo, la pastry chef Sarah Punzi ha allestito sul mare la torta a base di pan di Spagna crema al limone e fruits and love.

A fare gli auguri alla conduttrice che torna a settembre su Rai 1 con uno mattina in famiglia e su rai 2 con Generazione z e Storie di donne al bivio 2 sono arrivati la giornalista Vittoriana Abate in lungo bianco e oro insieme al marito parlamentare della Lega Simone Billi, il presidente delle Ferrovie appulo lucane l’avvocato brindisino Rosario Almiento, la direttrice del Museo di brindisi la splendida Anna Cinti in verde longuette firmato Elisabetta Franchi, il direttore del Tgnorba Enzo Magistà con la bella consorte Gianna in fucsia, il direttore e fondatore di Affari italiani Angelo Maria Perrino con la compagna Giusi Urgesi bellissima in pantalone di strass rosa antico, il professor Angelo Pagliarulo e la magnifica moglie fabiola Maurino, i notai Pinuccia Cioffi e Luigi D’Agosto, il potente avvocato Roberto Fusco candidato sindaco dei 5 stelle a Brindisi, l’amica del cuore della festeggiata Stefania Rengo in elegante abito lungo a stampe floreali e l’immobiliarista Vincenzo Maria Visentin, la bella Stefania Lutrino, oncologa dello staff di Saverio Cinieri al Perrino di Brindisi (raffinatissima in tuta di seta noir) oltre alla mamma di Monica, Liliam, in completo blu by Angelo Marani e la figlia Gaia Torlontano con Alessio Vetrano in un tavolo tutto suo insieme a Pierfrancesco Guida Isabel e Francesco Vaiani junior. E dopo torta open bar in Peschiera!