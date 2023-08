Mondiali ciclismo Glasgow, italiani in gara oggi: orari, programma, dove vederli in tv

(Adnkronos) – Nona giornata dei Mondiali 2023 di ciclismo di Glasgow, oggi, venerdì 11 agosto. Grande attesa per Filippo Ganna che, dopo il successo di domenica nell’inseguimento su pista, tenterà il bis nella cronometro individuale maschile.

L’evento si potrà seguire in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

AZZURRI IN GARA

MOUNTAIN BIKE

11:30 – Under 23 maschile: Andreas Emanuele Vittone, Matteo Siffredi, Emanuele Bocchio Vega, Cristian Bernardi15:30 – Cross-country Under 23 femminile: Lucia Bramati, Sara Cortinovis

CRONO STRADA

10:55 – Davide Donati Junior11:56 – Luca Giaimi Junior15:38 – Mattia Cattaneo Elite15:58 – Filippo Ganna Elite