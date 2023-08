Mondiali ciclismo 2023, Ganna oro nell’inseguimento. Bronzo per Milan

(Adnkronos) – Medaglia d’oro per Filippo Ganna nell’inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista di Glasgow, bronzo per Jonathan Milan.

Doppia medaglia per l’Italia dunque nell’inseguimento individuale. Filippo Ganna vince la medaglia d’oro con una rimonta incredibile nella sfida contro il britannico Daniel Bigham. 4:01.976 il tempo finale dell’azzurro, che nell’ultimo km ha recuperato ben 2” di svantaggio con una progressione che profuma di impresa, battendo il britannico di soli 54 millesimi e conquistando così il suo sesto successo iridato nella specialità. Sale invece sul terzo gradino del podio Jonathan Milan, che si impone nettamente nel duello per il bronzo con il portoghese Ivo Oliveira.

“Sono veramente soddisfatto -ha detto il neo campione del mondo azzurro al termine della gara- sono davvero orgoglioso. Non volevo fare l’inseguimento individuale perché volevo concentrarmi sulla cronometro su strada, ma ho pensato: ‘Ormai siamo in ballo, balliamo’. Tutti si sono emozionati per questa lotta, abbiamo fatto degli ottimi tempi”.