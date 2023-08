Mondiali atletica Budapest, Tamberi a caccia di medaglie: diretta

(Adnkronos) – Gianmarco Tamberi in gara nella finale del salto in alto maschile oggi ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Tamberi è in piena corsa per una medaglia. Il campione olimpico ha fallito la misura di 2,25 al primo tentativo, l’ha superata però al secondo. Il marchigiano ha superato 2,29 al primo tentativo e ha superato 2,33 alla prima prova. Tre errori per Marco Fassinotti a 2,25, subito eliminato.

Primo lancio nullo per Daisy Osakue nella finale del lancio del disco femminile. Il secondo tentativo dell’azzurra vale 61,13 metri: la misura non basta e il terzo lancio, nullo, di fatto chiude l’avventura.

Exploit di Ayomide Folorunso che corre in 53”89 nella semifinale dei 400 ostacoli: record italiano e qualificazione alla finale.

Simone Barontini e Catalin Tecuceanu si qualificano per la semifinale degli 800 metri. Barontini chiude secondo la settima batteria in 1’45″21, mentre Tecuceanu è terzo nella prima batteria in 1’45″31. Primo degli esclusi Francesco Pernici, 4° nella sua batteria in 1’45″89.