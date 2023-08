Mitsubishi Eclipse Cross: sarà sostituita dalla XFC?

Nel corso del prossimo autunno sarà svelata la nuova Mitsubishi XFC, versione di serie dell’omonima concept car. Destinata a sostituire la Mitsubishi Eclipse Cross, sarà proposta con il motore a benzina 1.5 Mivec aspirato da 105 CV di potenza, abbinato al cambio automatico CVT. Per quanto riguarda le dimensioni, misurerà 439 cm in lunghezza, 181 cm in larghezza e 166 cm in altezza.

Attualmente, la compatta SUV coupé Mitsubishi Eclipse Cross è disponibile solo nella configurazione PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, con il propulsore aspirato 2.4 Mivec a benzina abbinato all’unità elettrica dedicata. La relativa gamma, invece, è declinata negli allestimenti Intense, Instyle e Diamond.

Tuttavia, la Mitsubishi Eclipse Cross è stata proposta precedentemente anche con il motore a benzina 1.5 Turbo da 163 CV e il propulsore diesel 1.5 DI-D da 150 CV di potenza. Introdotta nel 2017, è stata immatricolata fino ad oggi in 2.547 esemplari.