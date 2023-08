Miti e Leggende del Giappone: Una Nuova Collana di Libri RBA

RBA Presenta Miti e Leggende del Giappone: La Nuova Collana Dedicata al Giappone Mitico e Ancestrale In Edicola dal 26 Agosto 2023.

Il Fascino del Giappone Tradizionale e Spirituale

Il Giappone, più di qualsiasi altro paese, conserva gelosamente il suo passato e le sue tradizioni: dall’armonia con la natura alla dimensione spirituale.

È proprio per questo motivo che i miti e le leggende giapponesi rappresentano la chiave per comprendere la cultura affascinante e unica di questa nazione. Inizialmente registrate come cronache o racconti, queste storie originali sono state rielaborate in forma romanzata, ampliando trama e personaggi per offrire una prospettiva ancora più coinvolgente. Finalmente, un quadro accurato e rigoroso del Giappone ancestrale prende forma nei dialoghi, nei personaggi e negli ambienti di questa collezione.

Immergiti nella cultura che più ti appassiona

Ciascun volume di questa nuova collana si presenta con splendide illustrazioni che catturano momenti significativi dei romanzi, ispirate all’antica tecnica di pittura a inchiostro e acqua nota come sumi-e. Un dettagliato catalogo di immagini nella sezione finale del racconto offre spiegazioni approfondite di ciascuna illustrazione, arricchendo ulteriormente l’esperienza di lettura. Il design complessivo di questa opera si rifà alle stampe tradizionali katagami su tessuto, riconoscibili per la loro delicatezza e l’attenzione meticolosa ai dettagli. Questi tratti distintivi sono ripresi con eleganza nelle copertine a colori e nelle pagine raffinate di questa collezione unica.

Un’Enciclopedia Tematica della Cultura Giapponese

Inoltre, ogni volume ospita un’enciclopedia tematica nelle sue pagine finali, un’autentica miniera di informazioni sulla cultura millenaria del Giappone. Dall’arte alla letteratura, dalla calligrafia alle credenze, dai riti alla storia, questo straordinario tesoro di conoscenze ti guiderà attraverso i molteplici aspetti di questa cultura antichissima.

La Connessione tra Miti e Media Moderni

Nelle leggende e nei miti giapponesi, si possono intravedere elementi chiave che risuonano nei manga e negli anime contemporanei. L’importanza dell’amicizia e del sacrificio, i viaggi eroici, e gli elementi soprannaturali sono tutti temi che si intrecciano tra le pagine delle leggende antiche e le storie moderne. Dai Pokémon ai kami delle leggende popolari, da Principessa Mononoke a Naruto, le influenze e le connessioni sono innumerevoli.

I Primi Titoli e Le Prossime Uscite

La Collana offre già una selezione iniziale di titoli che comprende:

La Yokai Yuki-onna: La Figlia della Neve

La Yokai Tamamo: Il Potere della Kitsune

La Principessa Kaguya: La Figlia della Luna

Sakata no Kintoki: La Leggenda del Ragazzo d’Oro

Tomoe-gozen: La Samurai e lo Shogun

La Dea Amaterasu: La Ribellione dei Kami

Una Nuova Era di Esplorazione Culturale

Miti e Leggende del Giappone, una collana di libri affascinante, fa il suo debutto in edicola dal 26 agosto, al prezzo lancio di 2,99€. Le prime cinque uscite seguiranno una periodicità quattordicinale, prima di passare a una cadenza settimanale. Per accedere a tutti i volumi e beneficiare di sconti esclusivi e regali, puoi sottoscrivere un abbonamento sul sito www.mitigiappone.it. In totale, l’opera comprenderà 60 uscite, e l’elenco completo sarà presto disponibile sul sito.

RBA Italia: L’Impegno per l’Eccellenza Editoriale

RBA Italia, come parte di un grande e prestigioso gruppo editoriale internazionale, si impegna a offrire opere collezionabili e riviste di alta qualità, sempre originali e innovative. Le nostre proposte editoriali sono frutto di un impegno rigoroso e appassionato, selezionando e realizzando prodotti curati non solo nel contenuto ma anche nella forma, per garantire un valore duraturo nel tempo.