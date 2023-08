Mindray introduce aggiornamenti innovativi ai sistemi di anestesia Serie A per maggiore sicurezza del paziente e maggiore efficienza

(Adnkronos) – SHENZHEN, Cina, 30 agosto 2023 /PRNewswire/ — Mindray (SZSE: 300760), leader globale nella fornitura di soluzioni avanzate per dispositivi medici, ha presentato gli aggiornamenti dei suoi sistemi di anestesia A7 e A5 dell’anestesia Serie A. Questi miglioramenti includono tecnologie innovative che consentono agli anestesiologi di fornire anestesia precisa, portando a maggiore sicurezza del paziente e maggiore efficienza durante tutto il periodo perioperatorio.

“La domanda di pratiche di anestesia più diversificate e di più alta qualità è in continua crescita. In risposta a questa esigenza, Mindray ha sviluppato i sistemi di anestesia A7 e A5, fornendo una soluzione integrata per la somministrazione precisa e sicura di anestesia ai pazienti con varie condizioni e una gestione semplificata per gli anestesiologi”, ha dichiarato Mark Sun, General Manager of International Sales and Marketing, Patient Monitoring and Life Support di Mindray.

AnaeSight™ è la soluzione integrata pionieristica di Mindray per l’anestesia combinata endovenosa-inalatoria. Collegando macchine, monitor dei pazienti e pompe, consente il controllo centralizzato sull’anestesia endovenosa-inalatoria. Ciò consente agli anestesiologi di gestire facilmente l’anestesia e monitorare i segni vitali del paziente registrati da più dispositivi da un’unica interfaccia intuitiva, garantendo una valutazione completa dello stato del paziente e semplificando la gestione dell’anestesia. Inoltre, l’indicatore eMAC™ di AnaeSight™ misura gli effetti combinati di più anestetici, assistendo nella somministrazione di farmaci per aiutare gli anestesiologi a prendere decisioni ben informate. Controllo centralizzato, valutazione integrata ed effetto combinato del farmaco contribuiscono a ridurre efficacemente il carico di lavoro, ridurre al minimo il rischio di errori umani, migliorare la qualità dell’anestesia e migliorare la sicurezza del paziente.

Costruite appositamente per aiutare gli anestesiologi a fornire una gestione ottimale della ventilazione, le macchine Mindray A7 e A5 offrono opzioni di anestesia intubata e non intubata per soddisfare le esigenze di tutti i pazienti. Oltre all’High Flow Nasal Cannula (HFNC) presente in altre macchine per anestesia Serie A, i sistemi incorporano l’HFJV per la ventilazione del getto, particolarmente preziosa in interventi chirurgici in cui le vie aeree sono condivise o in presenza di casi difficili di vie aeree. L’uso della ventilazione a getto può migliorare la sicurezza del paziente mantenendo i livelli di ossigenazione e creando un ambiente chirurgico migliore.

Nei sistemi sono inclusi uno strumento di reclutamento polmonare e parametri di monitoraggio per garantire una cura precisa durante l’anestesia, ridurre il rischio di lesioni polmonari perioperatorie e migliorare i risultati del paziente.

I sistemi migliorano la connettività e l’efficienza offrendo una panoramica dello stato del paziente in ogni sala operatoria, garantendo agli anestesiologi accesso pratico agli aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei segni vitali del paziente. Inoltre, lo stato operativo dei dispositivi è facilmente accessibile, assicurando una corretta manutenzione per le procedure cliniche.

