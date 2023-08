Milan-Taremi, “attaccante iraniano arriva: accordo con Porto”

(Adnkronos) – Milan-Taremi, affare fatto. I rossoneri hanno raggiunto l’accordo con il Porto per il l’acquisto di Mehdi Taremi nella fase finale del calciomercato 2023 secondo le ultime news. L’agenzia iraniana Irna, “in esclusiva”, afferma che i due club hanno raggiunto l’intesa per il passaggio del 31enne centravanti dalla società portoghese a quella rossonera. Secondo gli aggiornamenti dell’Irna, il Milan dovrebbe versare 18 milioni più 2 milioni di bonus. Taremi avrà un ingaggio da 3 milioni a stagione, con la possibilità di guadagnare un ulteriore milione in bonus. Non viene specificata la durata del contratto.

Secondo le informazioni di ieri, il Milan era arrivato ad offrire circa 13 milioni più 2 di bonus. Se le news dell’Irna venissero confermate dagli annunci ufficiali, i rossoneri avrebbero alzato sensibilmente l’offerta nelle ultime ore per ottenere il sì del Porto. Taremi, che si libererebbe a parametro zero a giugno 2024, all’inizio del prossimo anno potrebbe firmare per qualsiasi club in assenza di una cessione immediata. Il giocatore, in caso di passaggio al Milan, occuperebbe uno slot da extracomunitario.