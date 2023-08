Migranti, si svuota l’hotspot di Lampedusa: trasferimenti in corso

(Adnkronos) – Si svuota l’hotspot di Lampedusa dove fino a pochi giorni fa c’erano oltre 4.500 migranti. Questa sera alle 19 sono state registrate 1.376 presenze. Tra loro ci sono 74 minori non accompagnati. In corso le operazioni per il trasferimento sulla nave di linea Cossyra con circa 150 migranti diretta a Porto Empedocle.

Salpata intanto la nave militare con a bordo 600 migranti sbarcati nei giorni scorsi. La nave arriverà domani a Catania intorno alle 15. Poco prima delle 20 è decollato inoltre l’aereo Oim con a bordo 150 migranti diretto a Roma. Proseguono, quindi, i trasferimenti dei migranti dall’hotspot dell’isola.