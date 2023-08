Meteo Roma, ecco la pioggia oggi con ciclone Circe: allerta maltempo

(Adnkronos) – Il ciclone Circe irrompe oggi sull’Italia portando il maltempo. La pioggia oggi arriva a Roma, che nel pomeriggio deve fare i conti con un temporale tra la città e il litorale.

Confermate le previsioni per la giornata del 4 agosto. L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dal pomeriggio di oggi per 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Allerta arancione per possibili temporali forti per tutta la giornata di oggi a Milano. Inoltre, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinario) per rischio idrogeologico che resterà attiva fino alle prime ore di domani mattina.

Dopo il violento temporale che si è abbattuto sulla città nei giorni scorsi, il Comune di Milano ha predisposto la chiusura e il divieto di accesso a tutti i parchi recintati. Durante ogni allerta meteo vige anche il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte.