Mercedes-AMG C63: tornerà la motorizzazione V8?

Stando alle indiscrezioni, la nuova Mercedes-AMG C63S E-Performance a propulsione ibrida Plug-In Hybrid non starebbe incontrando i favori degli appassionati. Perciò, la Casa della Stella starebbe pensando di adottare nuovamente la motorizzazione 4.0 V8 biturbo a benzina.

In arrivo nel corso del 2025, la nuova Mercedes-AMG C63S potrebbe erogare 585 CV di potenza come la fuoristrada G63 e la roadster SL63. Per la nuova E63S, invece, dovrebbe essere prevista la potenza di 639 CV, come l’unità a benzina 4.0 V8 biturbo delle ammiraglie GT4 nella versione GT63S E-Performance e Classe S nella configurazione S63e a propulsione ibrida Plug-In Hybrid.

La precedente generazione della Mercedes-AMG C63S, invece, era equipaggiata con il propulsore a benzina 4.0 V8 biturbo da 510 CV di potenza. Attualmente, il motore 4.0 V8 biturbo a benzina è proposto nelle declinazioni da 503 CV della Mercedes-Benz S580, 517 CV della Mercedes-Benz GLS580, 557 CV della Mercedes-Maybach GLS600 e 612 CV delle Mercedes-AMG GLE63S o GLS63.