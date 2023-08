Meraviglioso Modugno Show 2023: Una Serata Spettacolare in Omaggio a Domenico Modugno a Polignano a Mare

Nella suggestiva cornice di Polignano a Mare (BA), il prossimo 3 Settembre, si accenderanno i riflettori per la dodicesima edizione di “Meraviglioso Modugno Show“. Questo imperdibile evento celebrerà l’eredità musicale del grande Domenico Modugno. Ancora una volta, dopo il trionfo della prima edizione, lo spettacolo farà il suo ritorno in veste televisiva su RAI 1 il venerdì successivo, il 8 Settembre, per una serata di intrattenimento di secondo piano.

L’eccezionale spettacolo varcherà i confini nazionali grazie alla trasmissione su RAI ITALIA, raggiungendo il pubblico internazionale. Media Partner dell’evento sarà RAI RADIOTUTTAITALIANA, che dedicherà speciali alla serata.

Il cast di questa edizione è orientato verso la scena musicale italiana contemporanea, mettendo in primo piano interpreti che hanno saputo cogliere l’essenza delle opere di Modugno, insieme alle nuove leve talentuose pugliesi e non solo.

Un momento clou dell’evento sarà la consegna del prestigioso “Premio Modugno”, che per la prima volta verrà conferito a una donna. Quest’anno, l’artista onorata con il premio è MADAME, un’artista giovane, libera e raffinata che sa reinterpretare in chiave moderna il connubio tra Passato e Futuro, Sentimento e Crudeltà, Poesia e Ironia, in linea con l’opera di Domenico Modugno.

Tra gli ospiti di spicco delle edizioni passate, ricordiamo Ermal Meta, Diodato, Brunori Sas e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, tutti insigniti del “Premio Modugno”.

Un ulteriore riconoscimento arriva per “The Kolors”, che saranno premiati con la “Menzione Speciale Canzone Italiana nel Mondo” per la loro hit “Italodisco”, che ha catturato il cuore del pubblico italiano e internazionale. La serata li vedrà sfidarsi nell’interpretazione dell’opera di Modugno.

Così come Domenico Modugno collaborava con autori di rilievo come Franco Migliacci e Riccardo Pazzaglia, Stash ha trovato un perfetto equilibrio tra testo e musica grazie alla collaborazione di Davide Petrella.

Due artisti che hanno saputo dare nuova vita alle canzoni di Modugno saranno Ermal Meta e Mario Incudine. Il primo è già stato co-conduttore nel 2016 e ha vinto il Primo Premio Modugno nel 2019. Il secondo è un interprete raffinato che trasporta il pubblico nel mondo surreale e immaginifico di Modugno.

L’evento non mancherà di dare spazio anche ai giovani talenti. Gianmaria, vincitore di Sanremo Giovani 2022, e Mannini, promessa emergente della musica pugliese, saranno presenti. Inoltre, Mannini ospiterà nella sua esibizione una cover legata al tema dell’anno, insieme al talentuoso cantautore pugliese Lamacchia, creando arrangiamenti contemporanei che valorizzano l’attualità dell’opera di Modugno.