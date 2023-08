Mattarella ai giovani: “Non rinunciate a relazioni personali chiudendovi nei social”

(Adnkronos) – “La speranza è in voi giovani. Non vi chiudete, non fatevi chiudere in tanti mondi separati. Usate i social, sempre con intelligenza; impedite che vi catturino, producendo una somma di solitudini, come diceva il mio Vescovo di tanti anni addietro. Non rinunciate, mai, alle relazioni personali; all’incontro personale; all’affetto dell’amico; all’amore; alla gratuità dell’impegno”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Meeting di Rimini.