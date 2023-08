MATERIA VIVA: Il Documentario che Illumina il Percorso della Sostenibilità

MATERIA VIVA, un docufilm che esplora il rapporto tra tecnologia, ambiente e sostenibilità, sta per debuttare sul piccolo schermo. Dopo una première al teatro Ambra Jovinelli di Roma e un tour estivo nei festival cinematografici italiani, il docufilm sarà trasmesso su RAI TRE giovedì 31 agosto 2023 alle 22.00.

L’opera, prodotta da Libero Produzioni in collaborazione con Erion WEEE, si concentra sulla sostenibilità, l’economia circolare e i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Il docufilm ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura.

Il documentario, scritto da Andrea Frassoni e Marco Falorni, con Stefania Vialetto alla regia, esplora il rapporto delle persone con i dispositivi elettrici ed elettronici e come essi vengono gestiti quando raggiungono la fine della loro vita utile. L’obiettivo è sottolineare l’importanza del corretto smaltimento e riciclo di questi rifiuti nel contesto dell’economia circolare.

Il docufilm adotta uno stile “pop” e coinvolge non solo esperti, ma anche personaggi di spicco nel mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, sia italiani che internazionali. L’intenzione è quella di guidare gli spettatori verso pratiche di riciclo dei RAEE e spiegare come piccoli gesti quotidiani possano contribuire a costruire un futuro più sostenibile.

Con un approccio mirato a coinvolgere anche le nuove generazioni, il docufilm sarà reso disponibile gratuitamente per gli istituti scolastici italiani.

Il documentario conta su una vasta gamma di partecipanti, da star internazionali come Susan Sarandon e Shailene Woodley, a figure nazionali come Carlo Conti e Sonia Peronaci. Vengono affrontati vari temi, tra cui il legame tra tecnologia e arte, la necessità di azioni concrete per l’ambiente e l’importanza di comportamenti sostenibili.

Esperti intervengono anche nel film, spiegando l’importanza del riciclo dei RAEE dal punto di vista dell’urgente necessità e delle opportunità economiche. Temi come la riduzione dell’importazione di Materie Prime Critiche e la necessità di passare da un modello di consumo lineare a uno circolare vengono affrontati nel docufilm.

In conclusione, MATERIA VIVA si propone come uno strumento per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità e dell’economia circolare, coinvolgendo una vasta gamma di figure influenti e esperti nel campo.