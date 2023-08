Macerata, perde controllo bici e si schianta contro albero: morto 16enne

(Adnkronos) – Incidente mortale nel maceratese. Un giovane di 16 anni, di origine pakistana, in sella alla sua bici stava attraversando oggi pomeriggio la zona industriale di Corridonia in contrada Fonte Lepre, quando nella parte finale della strada, per cause da accertare, all’altezza di una curva ha perso il controllo della due ruote e si è schiantato contro un albero. Dopo l’allerta da parte di un passante, sul posto si sono recati prontamente il 118, i carabinieri, la polizia locale, e i vigili del fuoco. Il ragazzo è deceduto per le gravi ferite riportate.