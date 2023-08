Lio: “La mia musica è un… Club!”

Tra i singoli più piacevoli di questa estate 2023 spicca certamente Club Girl di Lio, il giovane cantautore torinese che sta portando in giro per l’Italia il suo Club Girl Tour.

Tappa di grande successo è stato il BFLY di Loano (SV) che ha visto protagonista Lio di ben tre serate da “one man show” a cavallo del Ferragosto: Club Girl apre la strada a un nuovo percorso artistico, frutto di un progetto da tempo studiato che arriva dopo con un periodo di allontanamento dalle scene per ritrovare una nuova consapevolezza e una rinnovata maturità artistica.

Lio con Nino Tassara del BFLY di Loano (SV)

Il brano, estremamente orecchiabile e piacevole, è un’istantanea che iconizza la regina dei locali notturni, quella ragazza che sa bene come attirare su di sé l’attenzione, mostrandosi libera e sicura della propria bellezza.

Lio, come nasce l’idea di Club Girl?

Ho voluto idealmente ritrarre la Club Girl, quel genere di ragazza che in discoteca, allegra e spensierata, cerca il divertimento senza vincoli o legami. Una ragazza che, probabilmente diventerà presto una donna, risoluta e diversa, ma che in questo momento, cerca di assaporare la vita con leggerezza. Per il lavoro che faccio, mi trovo spesso circondato da queste ragazze e mi piace l’idea di dedicare loro, un brano ritmato e da ballare. È un fotogramma, un fermo immagine di un capitolo, di una stagione spensierata e libera. Il mondo femminile mi affascina, nelle donne c’è tanto da scoprire, un mondo.

Ti è mai capitato di innamorarti di una club girl?

Si, in passato ho avuto una relazione con una ragazza conosciuta in un club… Diciamo che mi sono ispirato da questa esperienza per poi creare una canzone.

Il tuo stile è molto raffinato pur abbracciado gli ultimissimi trend musicali: quanto conta per te la melodia?

E’ importante perchè ti fa ricordare. Ogni mia canzone è curata e nasce da mix di emozioni che mi porta a scrivere. Sono felice che Club Girl stia piacendo, proprio per la sua musicalità.

Come stai vivendo il tour?

In questo Tour estivo porto la voglia di condividere il mio nuovo percorso e sono davvero felice dell’accoglienza del pubblico: il modo in cui balla con me sulle note di Club Girl, è gioia pura, in uno scambio bellissimo di energia e voglia di vivere.

E la tappa al BFY?

È stata bellissima proprio per il contesto stupendo di questo posto. Ho incontrato grande energia del pubblico sia verso i miei pezzi, sia verso le cover che ho scelto. Tutto fa parte di un percorso artistico nuovo stimolante ed emozionante.

Hai partecipato a programmi cult della televisione, come Io Canto e The Voice of Italy e quando eri più piccolo anche a Lo Zecchino d’Oro: che cosa hanno rappresentato nel tuo percorso artistico?

Sono state fondamentali anche se dopo Io Canto ho avuto un momento difficile, proprio per poter gestire il mio percorso artistico futuro. Lio rappresenta una maturazione che ripesca nel mio passato un soprannome che avevo a scuola, un’abbreviazione del mio cognome, quindi sempre io. A vent’anni ho scelto di andare a vivere da solo, una decisione che mi ha fatto sentire vivo e mi ha regalato molta autostima. Una fatica fatta tutta con le mie forze, facendo anche più di un lavoro portando pizze, sushi e suonando nei locali. Ho fatto anche l’aiuto panettiere per sopravvivere! Ma avevo ben chiaro dove volevo arrivare e non ho mai avuto dubbi a riguardo. Ad un certo unto, anche grazie a The Voice, le serate sono diventate di più e con un cachet più alto, questo mi ha permesso di fare il salto di qualità e dedicarmi completamente alla musica e al mio mestiere. Dicendo questo, non voglio dire che sia sempre stato facile e non lo è neanche ora e all’inizio, per vivere da solo ho fatto rinunce e tirato un po’ la cinghia. Ma oggi sono molto contento della mia casetta dove vivo con il mio cane!

Nel 2018 hai partecipato a Casa Sanremo: ti piacerebbe arrivare al palco dell’Ariston?

Certamente, credo che sia il sogno di tutti i cantanti.