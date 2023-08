“Linea Verde Sentieri” in Calabria: Alla scoperta dei tesori naturali tra mar Ionio e mar Tirreno

La regione della Calabria si prepara a svelare i suoi segreti naturali grazie alla nuova puntata di “Linea Verde Sentieri”. In onda domani su Rai1 e Rai Italia a partire dalle ore 12,30, l’apprezzato programma condotto da Margherita Granbassi e Lino Zani ci porterà in un viaggio emozionante da costa a costa, attraversando la parte più stretta della regione e dell’intera Italia.

Il percorso inizia a Soverato, una graziosa località sul Mar Ionio, e prosegue verso Pizzo, incantevole borgo sul Mar Tirreno. Durante questa straordinaria avventura, i telespettatori saranno accompagnati tra spiagge bagnate dalle acque cristalline, boschi rigogliosi, laghi pittoreschi e antichi borghi ricchi di storia e tradizioni.

Ad arricchire la puntata, Gianluca Casca, esperto di montagna, fornirà preziosi consigli su cosa portare nello zaino, offrendo utili suggerimenti per un’escursione in tutta sicurezza. Inoltre, il programma avrà l’opportunità di incontrare i giovani talenti del Cai Eagle Team, che si stanno allenando per una Spedizione alpinistica internazionale in Patagonia prevista nel 2025.

Ma le meraviglie non finiscono qui! Dopo la Calabria, Lino Zani e Margherita Granbassi partiranno alla scoperta di una Valle d’Aosta inedita, seguendo le tappe del Cammino Balteo, un itinerario escursionistico circolare di quasi 350 chilometri che abbraccia oltre quaranta Comuni a media e bassa quota.

Il percorso della Valle d’Aosta inizia dal maestoso ponte romano di Point Saint Martin e prosegue fino al suggestivo lago Vargno, situato nella Riserva naturale del Mont Mars. I due presentatori attraverseranno i pittoreschi vigneti eroici di Donnas e faranno tappa ad Arnad per visitare il Santuario di Machaby.

L’acqua diventerà ancora protagonista in questa puntata, grazie alla Dora Baltea, fiume che accompagna il Cammino Balteo, e che potremo conoscere meglio anche grazie al rafting.

Gianluca Gasca, l’esperto di montagna che ci ha già guidato in Calabria, ci offrirà consigli su come prepararci al meglio per escursioni in alta quota, fino a raggiungere i 4.000 metri, e su quali sport praticare, sempre accompagnati da guide alpine esperte.

Non perdete, dunque, l’appuntamento con “Linea Verde Sentieri” domani su Rai1 e Rai Italia alle ore 12,30, per immergervi nelle bellezze naturali della Calabria e della Valle d’Aosta, da vivere in un’emozionante esperienza a contatto con la natura incontaminata. Un viaggio tra mare e montagna, tra paesaggi mozzafiato e tradizioni millenarie, che ci farà apprezzare ancora di più la straordinaria bellezza del nostro Paese.