Linea Verde Estate: Esplorando la Bellezza di Bari e della Puglia

Sei pronto per un’avventura indimenticabile nel cuore della Puglia? Linea Verde Estate ti guida alla scoperta di Bari, città intrisa di storia e cultura, in un viaggio che ti lascerà senza fiato. Unisciti a noi domenica 20 Agosto alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia, accompagnati da Angela Rafanelli e Peppone Calabrese.

Innovazione che Ispira: L’Apulia Film House e il Futuro dell’Audiovisivo

Una vera rivoluzione attende gli amanti dell’audiovisivo. Nel suggestivo ex Palazzo del Mezzogiorno della Fiera del Levante, sorge l’“Apulia Film House”, un’audace iniziativa destinata a diventare il cuore pulsante dell’industria dell’audiovisivo. Qui, convergono un hub di talenti e professionalità, un’arena all’aperto per eventi indimenticabili e una piattaforma dedicata alle imprese e agli esperti del settore. L’innovazione è la chiave di volta, e Bari abbraccia il futuro con entusiasmo.

Bici e Gusto: Un Tour Gastronomico attraverso la Bari Vecchia

Niente è più affascinante di esplorare le strade della Bari Vecchia su un risciò, mentre il profumo invitante dei piatti “di strada” avvolge i sensi. Dai leggendari panzerotti alla squisita focaccia barese, fino alle inconfondibili orecchiette, questa è un’esperienza che ti porterà a conoscere l’anima culinaria di Bari in modo autentico e coinvolgente.

Agricoltura Futuristica: Coltivare in Armonia con la Natura a Monopoli

L’agricoltura abbraccia il futuro a Monopoli, dove una grande azienda agricola sta rivoluzionando il modo in cui coltiviamo i nostri ortaggi. La tecnica all’avanguardia dell’idroponica, che prevede la crescita degli ortaggi in serre hi-tech, è una dimostrazione di come sia possibile ottenere prodotti di alta qualità nel rispetto dell’ambiente. Qui, pomodori e cetrioli crescono rigogliosi, pronti a deliziare i palati più esigenti.

Rigenerare la Città: Il Movimento “Retake” a Bari

Bari si rigenera grazie all’impegno dei cittadini. Il movimento spontaneo “Retake” si dedica alla lotta contro il degrado urbano, alla valorizzazione dei beni pubblici e alla promozione del senso civico. Questa iniziativa no-profit e apartitica è un faro di speranza per una città più bella e accogliente, dove ogni cittadino è chiamato a fare la sua parte.

Note di Speranza: La Storia di Ester, Imprenditrice Musicale

La musica è un linguaggio universale di speranza e cambiamento. La giovane imprenditrice Ester ha dimostrato che il potere della musica può trasformare vite. Dall’apprendimento dell’arte della liuteria, Ester ha creato un legame tra passione e professione, ispirando le nuove generazioni a seguire i loro sogni e a creare un futuro radioso.

Un Bistrot Multietnico: La Diversità che Nutre la Comunità

Nel quartiere popolare Libertà, il profumo delle cucine di tutto il mondo si mescola con la tradizione barese, dando vita a un’esperienza culinaria unica. Il nuovo bistrot sociale multietnico, nato grazie all’iniziativa dell’associazione “Origens”, accoglie donne rifugiate in Italia, offrendo loro non solo formazione, ma anche l’opportunità di condividere le loro ricette tradizionali e arricchire la comunità con la loro diversità.

La Leggenda di San Nicola: La Radice di Babbo Natale

Le leggende hanno il potere di attraversare i confini del tempo e dello spazio. Con il Rettore Padre Giovanni, scopriamo la storia affascinante di San Nicola, il santo barese che ha ispirato la figura amata di Babbo Natale, portando gioia e speranza a bambini di tutto il mondo.

Tradizione e Gioia: Il Ballo della Pizzica nel Cuore del Salento

Per concludere in bellezza, ci immergiamo nell’energia coinvolgente della pizzica, il celebre ballo popolare del Salento. Serena D’Amato e il suo talentuoso gruppo di musicisti e ballerine ci regalano un gran finale all’insegna della tradizione e della gioia, una dimostrazione di come la musica possa unire le persone e celebrare la cultura.

In sintesi, Bari si rivela come una gemma preziosa all’interno della Puglia, un luogo dove l’innovazione si fonde con le tradizioni, dove il cibo, la musica e la comunità creano un quadro vibrante e affascinante. Non perdere l’opportunità di esplorare questa città straordinaria.