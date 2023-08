Esplorando le Meraviglie del Cilento: Il Viaggio di Linea Blu

Nel cuore dell’estate, un’avventura senza eguali prende il via: il viaggio di Linea Blu, programmato per sabato 26 agosto alle ore 14:00, non solo incanterà gli spettatori di Rai 1 e Rai Italia, ma li trasporterà lungo la splendida costa del Cilento, in Campania. Preparati a immergerti in paesaggi mozzafiato, a solcare acque cristalline e a esplorare un patrimonio storico e culturale che abbraccia secoli di storia.

All’Inizio del Percorso: Capo Palinuro e le Sue Meraviglie Mitologiche

La prima tappa di questo indimenticabile viaggio è Capo Palinuro, un promontorio intriso di mitologia romana, legato al leggendario nocchiero di Enea. Donatella Bianchi, nostra guida in questo viaggio, ci conduce attraverso i sentieri della storia, richiamando le antiche leggende e la maestosità di questo luogo.

Un’Immersione Virtuale nelle Profondità Marine: La Scoperta delle Antiche Anfore

Ma c’è di più: questa volta, ci immergiamo virtualmente nelle profondità marine grazie al Nucleo Carabinieri Subacquei di Napoli. Una scoperta unica ci attende lungo i fondali cilentani: il ritrovamento di antiche anfore. Accompagnati dalle immagini mozzafiato catturate da un ROV, un piccolo sottomarino filoguidato, ci troveremo al fianco dei subacquei nella loro avventura di scoperta.

Da Capo Palinuro a Sapri: Un Viaggio Costiero tra Natura e Storia

La nostra avventura prosegue lungo la costa, da Capo Palinuro a Sapri, attraverso luoghi incantevoli come Marina di Camerota e Scario. Scopriremo spiagge nascoste, grotte suggestive, archi naturali scolpiti dal mare e falesie che si innalzano maestose. Ma non è tutto: le profondità marine sono animate dalla vita mediterranea, creando un quadro subacqueo affascinante che rivela la geologia millenaria di questa terra.

Storia Antica e Cultura: I Tesori del Cilento

Oltre alla sua bellezza naturale, il Cilento è un vero scrigno di storia e cultura. La città di Paestum, custode di antichi templi greci magnificamente conservati, sarà il punto di incontro con Fabio Gallo. Un’esperienza straordinaria per gli amanti dell’archeologia e della storia antica.

Un Salto nel Passato: Il Parco Archeologico di Velia

Lasciati trasportare nel passato mentre Valentina Bisti ci guida tra le antiche rovine del Parco Archeologico di Velia. Un luogo che emana un’aura unica, connessa alle radici storiche di quest’area. Camminare tra i resti di un’epoca passata suscita un senso di continuità con coloro che hanno camminato su queste terre secoli fa.

Conclusione: Un Viaggio Indimenticabile tra Natura, Storia e Emozioni

Il viaggio di Linea Blu lungo la costa del Cilento è molto più di una semplice esplorazione marina. È un’immersione nella storia, nella cultura e nella bellezza di una terra che ha tanto da offrire. Attraverso gli occhi esperti di Donatella Bianchi, la passione di Fabio Gallo e la conoscenza di Valentina Bisti, questa avventura trasforma lo schermo in una finestra su mondi affascinanti.

Preparati a partire sabato 26 agosto alle ore 14:00 su Rai 1 e Rai Italia. Unisciti a noi in questo viaggio unico lungo la costa del Cilento, dove ogni onda porta con sé una nuova scoperta e ogni angolo racconta una storia di antichità e bellezza senza tempo.