Eolie in Vetrina: Scopri le Meraviglie di Salina, Milazzo e Lipari con Linea Blu il 12 Agosto su Rai 1!

In arrivo un nuovo imperdibile episodio di “Linea Blu“, il celebre programma che ci porta alla scoperta delle bellezze marine e delle tradizioni di luoghi incantevoli. Segnatevi la data: sabato 12 agosto alle ore 14 su Rai 1, perché questa volta ci aspetta un affascinante viaggio guidato dalla carismatica Donatella Bianchi.

La nostra avventura inizia da Salina, una delle gemme nascoste delle splendide Eolie. Quest’isola, la seconda in ordine di grandezza, si distingue per la sua lussureggiante vegetazione e un passato legato all’estrazione del sale, come testimonia il suo nome. Due maestose montagne gemelle, coni vulcanici spenti, caratterizzano il paesaggio e sono avvolte da una fitta e rigogliosa vegetazione verde che si mantiene inalterata tutto l’anno.

La pesca è una delle attività peculiari di Salina, e tra le tecniche più particolari vi è l’uso delle nasse per catturare i deliziosi gamberetti chiamati parapandali, tipici delle Eolie. Tuttavia, l’economia dell’isola trova un punto focale nella produzione vitivinicola, un’antica tradizione che testimonia la sua vocazione agricola.

Ma Salina non è solo terra, è anche un mare di straordinaria bellezza. Navigando lungo le sue coste, si possono ammirare panorami magnifici, tra cui spiccano quelli di Pollara e capo Faro. Inoltre, ci attende un’innovativa esperienza a bordo di una nave cisterna dotata del titolo di “dissalatore marino mobile”, un orgoglio italiano che permette di desalinizzare l’acqua direttamente in mare aperto. Questo avanzato sistema consente anche lo smaltimento in navigazione della salamoia, eliminando il problema della sovrasalinità costiera che spesso affligge le strutture terrestri fisse.

Nel frattempo, Fabio Gallo ci porterà a Milazzo, una città che ha trasformato la sua vocazione di scalo per i traghetti verso le Eolie in una meta turistica ambita. L’Area Marina Protetta di Capo Milazzo offre una ricchezza di sorprese e iniziative dedicate alla valorizzazione del mare e della natura. Inoltre, Milazzo è diventata un punto focale per la “citizen science” in Italia, grazie alla partecipazione attiva dei cittadini che contribuiscono all’osservazione e alla mappatura delle specie animali e vegetali del territorio.

Non da meno, Valentina Bisti ci guiderà nell’isola di Lipari, svelandoci un percorso affascinante e poco conosciuto. Il viaggio ci porterà dalle antiche miniere di caolino, un minerale multicolore utilizzato sin dall’antichità per la produzione di ceramiche, fino a una piattaforma vulcanica con emissioni di vapori di zolfo. L’itinerario ci condurrà infine ai resti di un antico lago scomparso da oltre 100.000 anni, contenente numerosi fossili terrestri e marini, un autentico tesoro di storia geologica.

Non perdete l’occasione di scoprire queste straordinarie meraviglie delle Eolie e molto altro ancora in una nuova imperdibile puntata di “Linea Blu”, in onda sabato 12 agosto alle ore 14 su Rai 1 e Rai Italia. Preparatevi per un’avventura che vi lascerà senza fiato!