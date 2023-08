LEVI’S® al Lido di Venezia con il Dopocinema

(Adnkronos) –

Milano, 31 agosto 2023 – LEVI’S®, da sempre al centro della cultura, in occasione dell’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, per celebrare 150° anniversario del jeans Levi’s® 501® sceglie il Dopocinema di Cosmopolitan al Reef, sulla spiaggia dell’Hotel des Bains.

Oggi, la grande affinità che storicamente unisce il brand Levi’s® al mondo del cinema si riconferma e in occasione della Mostra del Cinema di Venezia il brand accoglie artisti e giovani talenti invitandoli a vivere un’esperienza unica alla scoperta della storia del 501® jeans, del suo impatto culturale e della sua intramontabile coolness.

Al Reef, sulla spiaggia dell’Hotel Des Bains dal 30 agosto all’8 settembre la presenza LEVI’S® si concretizza con un’attiva e stimolante immersive experience all’interno di un corner dedicato al 501® anniversary che racconterà l’impatto culturale del 501® anche nel mondo del cinema. Qui anche le next generations potranno vivere e scoprire le caratteristiche e l’evoluzione di questa icona.

Il 5 settembre Cosmopolitan celebra con un party al tramonto, insieme a Manintown i nuovi talenti del grande schermo per i candidati e i vincitori del premio Next Generation Awards, con una festa dedicata al Cinema di oggi e di ieri. In questa occasione l’artista Cento Canesio performerà live customizzando i capi Levi’s® per tutti coloro che vorranno renderli unici.

Il 501®, il capo d’abbigliamento più iconico e influente mai creato che nel corso di questi 150 anni ha oltrepassato i confini del tempo e delle culture divenendo un true original amato e indossato da tutti.

Un’icona non solo culturale ma anche cinematografica, diventata protagonista di numerosi film di successo già a partire dalla Hollywood degli anni ’30 e successivamente indossata da divi del calibro di Marlon Brando, Marilyn Monroe ed Elvis Presley, fino a pellicole più moderne con attori come Daniel Craig, Brad Pritt, Sean Penn e molti altri.

@Levis #150YearsOf501



Parini Associati Comunicazione & Immagine



Via Boccaccio 7 – 20123 Milano IT

Tel. +390243983106

agenzia@pariniassociati.com



@pariniassociati #PariniTeam



IL BRAND LEVI’S®



Il marchio Levi’s® incarna lo stile classico americano e cool. Dalla loro invenzione da parte di Levi Strauss & Co, nel 1873, i jeans Levi’s® sono diventati il capo d’abbigliamento più riconoscibile e imitato al mondo – catturando l’immaginazione e la lealtà delle persone per generazioni. Oggi, il portfolio del marchio Levi’s® continua a evolversi attraverso un implacabile spirito pionieristico e innovativo che non ha eguali nel settore dell’abbigliamento. La nostra gamma di jeanswear e accessori leader nel settore è disponibile in più di 110 Paesi, consentendo alle persone di tutto il mondo di esprimere il proprio stile personale. Per ulteriori informazioni sul marchio Levi’s®, i suoi prodotti e negozi visita levi.com.