Le Canzoni dell’Estate 2023: Una Visione dei Successi Musicali Italiani

La Musica Italiana Continua a Brillare: I Brani Più Ascoltati Quest’Estate

È con un misto di nostalgia per l’estate che volge al termine e di entusiasmo per i successi musicali che abbiamo il piacere di presentarvi la lista dei brani più ascoltati degli ultimi tre mesi!

Il Podio delle Canzoni Più Ascoltate

In cima alla lista delle canzoni più ascoltate in Italia troviamo trionfante “VETRI NERI” di AVA, ANNA e Capo Plaza. Subito dietro, si fa spazio “Hoe (feat. Sfera Ebbasta)” di Tedua insieme a Sfera Ebbasta, mentre al terzo posto emerge “DISCO PARADISE” di Fedez, Annalisa e gli Articolo 31. Un trend evidente è la predominanza delle collaborazioni tra artisti e artiste, un fenomeno che non solo unisce stili e generi diversi, ma crea anche nuove sonorità avvincenti.

Il Successo della Musica Italiana: Una Conferma

Da sottolineare è il notevole successo della musica italiana, che continua a dominare le classifiche nazionali. Tutte le prime venti posizioni, con un’eccezione, sono occupate da artisti italiani. Anche il brano “MIRAGE”, nonostante la presenza di AriBeatz, Ozuna e GIMS, vanta la partecipazione di Sfera Ebbasta, dimostrando ancora una volta l’importanza delle collaborazioni nel panorama musicale.

Lazza: Un Trionfo Personale

Non si può non menzionare il trionfo di Lazza con “CENERE“, brano che ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo 2023. Questo risultato evidenzia come il Festival abbia abbracciato la cultura trap, dimostrando la sua trasversalità e inclusività, aprendo le porte a una nuova generazione di artisti che contribuiscono al mondo della musica pop.

Melanie Parejo, Responsabile della Musica per il Sud Europa di Spotify, ha dichiarato:

“Anche quest’anno sveliamo quali sono state le canzoni dell’estate, per celebrare l’incredibile talento dei nostri artisti e testimoniare la passione di tutti gli amanti della musica. I dati mostrano che le classifiche sono piene di successi di artisti italiani, il che dimostra che i nostri artisti continuano a fare tendenza e ad essere i più ascoltati nel nostro paese”.

La Playlist delle Canzoni Più Ascoltate

Ecco la lista dei brani più ascoltati quest’estate su Spotify in Italia:

AVA, ANNA, Capo Plaza – “VETRI NERI” Tedua, Sfera Ebbasta – “Hoe (feat. Sfera Ebbasta)” Fedez, Annalisa, Articolo 31 – “DISCO PARADISE” Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta, Guè – “Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè)” Pinguini Tattici Nucleari – “Rubami la Notte” The Kolors – “ITALODISCO” Drillionaire, Lazza, BLANCO, Sfera Ebbasta, Michelangelo – “BON TON (feat. Lazza, BLANCO, Sfera Ebbasta & Michelangelo)” Annalisa – “Mon Amour” Geolier – “COME VUOI” Lazza – “CENERE” Angelina Mango – “Ci pensiamo domani” Alfa – “bellissimissima <3” Geolier, Marracash – “IL MALE CHE MI FAI (feat. Marracash)” Shiva, Sfera Ebbasta – “Un milione di volte (feat. Sfera Ebbasta)” Tony Effe, Emma, Takagi & Ketra – “TAXI SULLA LUNA” BLANCO, Mina – “Un Briciolo Di Allegria (feat MINA)” Rocco Hunt – “Non litighiamo più” AriBeatz, Ozuna, GIMS, Sfera Ebbasta – “MIRAGE (feat. Ozuna, GIMS & Sfera Ebbasta)” Rhove, Madfingerz – “Pelé” Tedua, Baby Gang, Kid Yugi – “Paradiso Artificiale (feat. Baby Gang & Kid Yugi)”

Il Successo Internazionale in Italia

Osservando le hit internazionali più ascoltate in Italia questa estate, emergono “WHERE SHE GOES” della superstar portoricana Bad Bunny, “It Goes (Nanana)” della produttrice e DJ sudcoreana Peggy Gou, e “Quevedo: Bzrrp Music Sessions, Vol. 52” del produttore argentino Bizarrap e del rapper spagnolo Quevedo. Quest’ultimo brano, con oltre 1.4 miliardi di stream globali sin dal suo lancio nel luglio 2022, ha dimostrato un’incredibile longevità nelle classifiche italiane.

I Successi Globali

Oltre all’Estate 2023, Spotify presenta “Songs of Summer”, raccogliendo le hit estive a livello globale. Al vertice della classifica globale con oltre 390 milioni di stream, troviamo “Ella Baila Sola” di Eslabon Armado e Peso Pluma! In seconda posizione brilla “WHERE SHE GOES” di Bad Bunny, seguita da “Seven (feat. Latto)” di Jung Kook e Latto che completa la top 3.

Il Trionfo della Musica Messicana

La musica messicana ha raggiunto nuove vette grazie all’artista Spotify RADAR Peso Pluma, che si è piazzato con successo anche con “La Bebe – Remix” e “Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, vol. 55” nella Top 20 globale. Questo sottolinea la crescita impressionante della musica messicana, che ha visto un aumento del 430% su Spotify a livello globale negli ultimi 5 anni.

Le Voci Femminili al Top

Le protagoniste femminili non sono da meno: molte artiste hanno scalato le classifiche globali. Tra i successi più rilevanti, spiccano “Cruel Summer” di Taylor Swift, “Vampire” di Olivia Rodrigo, “Flowers” di Miley Cyrus, “Dance The Night (From Barbie The Album)” di Dua Lipa e “Kill Bill” di SZA.

La Playlist Globale delle Canzoni Più Ascoltate

Ecco i brani più ascoltati a livello globale quest’estate su Spotify:

“Ella Baila Sola” di Eslabon Armado, Peso Pluma “WHERE SHE GOES” di Bad Bunny “Seven (feat. Latto)” di Jung Kook, Latto “Cruel Summer” di Taylor Swift “La Bebe – Remix” di Yng Lvcas, Peso Pluma “un x100to” di Grupo Frontera, Bad Bunny “Flowers” di Miley Cyrus “Daylight” di David Kushner “Sprinter” di Dave, Central Cee “As It Was” di Harry Styles “Cupid – Twin Ver.” di FIFTY FIFTY “LALA” di Myke Towers “Kill Bill” di SZA “Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55” di Bizarrap, Peso Pluma “vampire” di Olivia Rodrigo “Dance The Night (From Barbie The Album)” di Dua Lipa “Classy 101” di Feid, Young Miko “TQM” di Fuerza Regida “I Wanna Be Yours” di Arctic Monkeys “Calm Down (with Selena Gomez)” di Rema, Selena Gomez

Conclusione

L’estate 2023 è stata senza dubbio caratterizzata da una gamma eclettica di successi musicali italiani e internazionali. La musica italiana ha dimostrato ancora una volta la sua potenza e rilevanza, conquistando le classifiche locali e continuando a ispirare appassionati di tutto il mondo. I brani più ascoltati ci hanno regalato momenti di gioia e divertimento, rappresentando un’istantanea di questa stagione estiva indimenticabile.