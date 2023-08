Lazio e Roma: quale squadra si sta preparando al meglio per la nuova stagione?

Come sappiamo, una delle più accese rivalità nella massima serie del calcio italiano è quella della città di Roma. Lazio e Roma (rigorosamente in ordine alfabetico) non rappresentano solo le due sponde del calcio nella Capitale, ma anche due modi diversi di vivere lo sport e la stessa la romanità. Il tifo, infatti, non viene vissuto solo durante le partite, ma tutti i giorni della settimana.

La Lazio fin dalla fondazione nel 1900 è maggiormente legata agli ambienti della borghesia medio-alta della Capitale. Un legame testimoniato anche dal luogo della fondazione, cioè Piazza della Libertà, in quello che negli anni successivi diventerà il Rione Prati, e dalla sede del primo stadio, nel quartiere Flaminio. La Roma invece è stata fondata nel 1927 e iniziò a giocare nel quartiere Tuscolano prima e Testaccio poi, rivendicando da sempre un legame con i rioni più popolari della città.

Anche i colori sociali esprimono una accesa rivalità, data la loro diversa origine. Quelli della Lazio – il bianco e l’azzurro – richiamano quelli della antica Grecia, luogo d’origine dei giochi olimpici; il simbolo dell’aquila imperiale, ripreso dallo stemma delle antiche legioni romane. I colori sociali della Roma richiamano invece i colori cittadini – il giallo oro e il rosso porpora – mentre lo stemma della Lupa capitolina è un rimando al mito sulla nascita della città.

La rivalità in Serie A

Ovviamente non è da meno la rivalità sul campo e il derby di Roma ne è ogni anno la sua massima espressione. Il primo derby della Capitale o “del Cupolone” si è giocato nel 1929 e da allora è sempre una delle stracittadine più importanti in Italia e non solo. A partire dagli anni ’90 e soprattutto dagli anni Duemila – complici gli Scudetti vinti dalle entrambe le squadre in quel periodo – il derby è diventato una delle partite più importanti della Serie A e una delle più seguite al mondo, dato che viene trasmessa in oltre 170 Paesi.

Nelle 182 gare cittadine (ufficiali) disputate fino a oggi ad avere ottenuto il maggior numero di successi è la Roma, con 67 partite vinte. I pareggi sono stati invece 65, mentre la Lazio si è aggiudicata il derby 50 volte. La Roma guida anche la statistica delle reti segnate, con 225 goal contro i 180 della lazio, su 405 reti totali.

Il club giallorosso guida anche la classifica dei marcatori, con al vertice parimerito, con 11 reti, il brasiliano Dino Da Costa e Francesco Totti. Seguono Marco Delvecchio con 9 reti, Vincenzo Montella con 8. Per trovare un giocatore della Lazio bisogna arrivare alla quarta posizione con Silvio Piola a quota 7 reti, parimerito con il giallorosso Rodolfo Volk.

Prevale la Roma anche nella classifica delle presenze dei singoli giocatori, dominata da Francesco Totti con 44 derby giocati. Seguono Daniele De Rossi con 30 partite cittadine e Sergio Santarini con 25.

Lazio e Roma nella stagione 2023/2024

Arriviamo al presente, con il 122esimo campionato di Serie A che inizia ufficialmente il 19 agosto. Il mercato estivo deve ancora concludersi e pertanto le rose di giocatori non sono ancora definitive, però possiamo tracciare un primo bilancio su quella che è stata la preparazione delle due squadre cittadine in vista della nuova stagione.

Al momento non è possibile pensare di eleggere una favorita per la prossima stagione, dato che siamo ancora alle fasi preliminari del campionato e non abbiamo visto i reali valori in campo delle nuove formazioni. Ne sapremo certamente di più nelle prime partite ufficiali del campionato 2023/2024, quando i bookmakers cominceranno a dare delle quote più affidabili per le scommesse sportive.

La preparazione della Roma

La Roma ha visto la partenza di Roger Ibanez e Nemanja Matić, che è andato al Rennes. Dal lato degli acquisiti, i giallorossi hanno concluso finora due interessanti operazioni a parametro zero, dimostrando una certa attenzione alla gestione finanziaria. Sono arrivati il difensore centrale Evan Ndicka e Houssem Aouar a rinforzo del centrocampo, ai quali si aggiunge l’arrivo in prestito del terzino destro danese Rasmus Kristensen, del difensore Diego Llorente e del centrocampista Renato Sanches. Acquistato dal PSG per 2,5 milioni di euro il centrocampista Leandro Paredes.

La preparazione estiva della Roma è stata pianificata nei minimi dettagli da Mourinho, confermatissimo alla guida della squadra. Il lavoro in campo ha previsto test atletici e allenamenti fisici, ma non sono ovviamente mancate le classiche “partitelle” e le amichevoli. Il portoghese si è dimostrato attento anche all’aspetto psicologico della preparazione, dato che ha organizzato dei colloqui individuali con i giocatori, dai nuovi arrivati fino ai pilasti della formazione come il capitano Lorenzo Pellegrini.

Come si sta preparando la Lazio

Sulla sponda laziale i preparativi non sono da meno, con una campagna acquisti finalizzata a rinforzare la squadra in vista della Champions League, conquistata grazie al secondo posto in campionato ottenuto dagli uomini di Maurizio Sarri nella scorsa stagione.

La squadra di Claudio Lotito ha messo in campo un budget non da poco per la campagna acquisti, che finora ha visto l’arrivo del centravanti argentino Taty Castellanos, acquistato per 15 milioni di euro dal New York City, e dell’attaccante danese Gustav Isaksen, arrivato dal Midtjylland per 12 milioni. La cessione del centrocampista Sergej Milinković-Savić ai sauditi dell’Al-Hilal ha fruttato alle casse del club biancazzurro ben 40 milioni di euro, un bel tesoretto con cui possono essere finanziate altre operazioni da qui fino alla fine del mercato.

Il ritiro estivo della Lazio si è svolto in montagna, precisamente ad Auronzo di Cadore vicino alle tre cime di Lavaredo, e successivamente la preparazione è proseguita a Formello. Di alto livello le amichevoli disputate nelle scorse settimane, rispettivamente contro l’Aston Villa, il Barcellona e la Juventus.